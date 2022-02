Sceglie solo uomini per ruoli di vertice, il ministro si difende: “Sono femminista”

In Olanda è stato scelto un uomo come nuovo direttore generale degli affari politici, una delle più alte posizioni del ministero degli Esteri, scatenando il caos tra i funzionari che pensavano che sarebbe andato a una donna. A cambiare programma e a concedere la posizione ad un uomo è stato il ministro Wopke Bastiaan Hoekstra, già noto in Italia per le posizioni anti Recovery fund quando era il titolare dell'Economia. A causa di questa scelta, Hoekstra è finito al centro della bufera e ha scelto un modo tutto particolare per rispondere alle critiche.

Il ministro ha detto di concordare con le critiche mosse a suo carico, aggiungendo di essere contrariato anche dal fatto che solamente il 30 per cento di posti del suo ministero siano occupati da donne. "Lo dico in quanto femminista", ha spiegato Hoekstra come riportato da Nos.

Seicento dei tremila funzionari degli Affari esteri hanno indirizzato una lettera al ministro chiedendo un "cambiamento fondamentale" nella politica di selezione del personale. La lettera critica il modo in cui sono distribuiti i posti di lavoro al ministero. Secondo le fonti, il problema è rimasto dormiente per anni. Già nel 2018, 200 dipendenti pubblici avevano espresso le loro preoccupazioni all'allora ministro degli affari esteri Blok, senza che però avvenisse nessun cambio concreto.

Hoekstra ha deciso di intavolare una discussione con gli autori della lettera, non soffermandosi però sul caso del direttore generale. Secondo il ministro, la conversazione con gli autori delle lettere ha rivelato che si tratta di un problema molto più ampio, che esiste da molto più tempo agli Affari Esteri. Circa il 30 per cento dei posti di lavoro al ministero sono occupati da donne. "Non è abbastanza", concorda Hoekstra. Perciò approva "con tutto il cuore" il messaggio della lettera interna.