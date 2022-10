"Bruciare i bimbi ucraini": presentatore tv licenziato da Russia Today

“Bisogna uccidere i bambini ucraini, annegarli in un fiume”. O ancora, “rinchiuderli in una capanna e dargli fuoco”. Sono queste le dichiarazioni shock di Anton Krassovski, giornalista e presentatore di Russia Today (Rt), licenziato questa settimana a causa delle sue affermazioni controverse.

"I suoi commenti sono barbari e orribili", ha dichiarato Margarita Simonian una delle redattrici di Rt, che ha anche parlato di "follia momentanea" aggiungendo che né lei né gli altri collaboratori di Russia Today condividono le opinioni di Krassovski.

Lo scandalo è scoppiato quando il presentatore ha suggerito in un programma che i bambini ucraini che pensano che l'Ucraina sia occupata dalla Russia dovrebbero essere gettati in un fiume e annegati, oppure chiusi in una capanna e dati alle fiamme. Ha anche negato il diritto all'esistenza dell'Ucraina, ha invitato a sparare agli ucraini e ha minimizzato le accuse di stupri rivolte ai mmebri dell'esercito russo. Krassovski, che figura nell'elenco delle sanzioni dell'Unione Europea, ha dichiarato di essersi pentito delle sue affermazioni, spiegando che a volte "si lascia trasportare" durante le sue trasmissioni.