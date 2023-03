"La Brexit ci è costata il 4% del Pil": l'ammissione del Regno Unito

L'uscita dall'Unione europea ha avuto un impatto sull'economia del Regno Unito equivalente alla pandemia di coronavirus e ha ridotto il Pil nazionale del 4%. Lo ha affermato Richard Hughes, il presidente dell'Office for Budget Responsibility, un'agenzia pubblica finanziata dal ministero del Tesoro del Regno Unito.

In un'intervista alla Bbc, Hughes ha sostenuto che la crescita economica dell'ex Paese Ue è stata frenata anche dal calo della produttività, dalla contrazione della forza lavoro e dagli investimenti stagnanti, che si sono aggiunti agli altri problemi che hanno avuto un impatto importante sulle tasche dei cittadini britannici. "Abbiamo visto la più grande compressione degli standard di vita mai registrata in questo Paese", ha detto Hughes.

La Brexit, in particolare, "è uno shock per l'economia del Regno Unito dell'ordine di grandezza del tipo di altri shock che abbiamo visto, dalla pandemia alla crisi energetica", ha detto Hughes alla Bbc.

Il Regno Unito ha votato per lasciare l'Ue nel 2016 ed è uscito formalmente dall'Unione nel gennaio 2020. L'uscita - ha ricordato l'agenzia Bloomberg - ha reso più difficile per alcune aziende trovare lavoratori e più complicato per i produttori nazionali vendere merci nell'Ue. Il Regno Unito è l'unica economia sviluppata a non essere tornata ai livelli di crescita del Pil pre-Covid e si trova a dover affrontare un nuovo contesto nel mercato del lavoro con 600 mila lavoratori in meno rispetto a prima della pandemia.

A stretto giro è arrivata la replica del politico conservatore Michael Gove, il quale ha ammesso che sia la pandemia che la guerra in Ucraina hanno avuto un enorme effetto sull'economia e che fare previsioni economiche è stato "un esercizio molto difficile". Quando gli è stato chiesto se il Partito conservatore, al potere da 13 anni, fosse responsabile del declino economico del Regno Unito, Gove ha messo le mani avanti: "Si può sempre fare di meglio".