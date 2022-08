Un branco di orche sta terrorizzando barche e natanti della Bretagna

Un branco di orche ha preso l’abitudine di speronare le imbarcazioni al largo delle coste francesi della Bretagna, dove doversi yacht e barche a vela hanno subito gravi danni dagli attacchi degli animali. Diversi equipaggi e turisti hanno descritto le loro esperienze, molte delle quali si somigliano per l’aggressività dimostrata dai mammiferi marini che, hanno spiegato gli studiosi, avrebbero iniziato a speronare le barche e rompere i timoni per gioco, per allenarsi negli attacchi di caccia o anche per delusione. Quest’ultima motivazione viene spiegata con il presunto piacere provocato agli animali dalle eliche delle barche a motore, per questo preferite a quelle a vela.

Gli episodi più violenti e pericolosi si sono verificati quest’estate nel Golfo di Biscaglia, vicino alla Bretagna. Tra gli assalti registrati c’è quello di cinque orche contro uno yacht di due turisti norvegesi, padre e figlia, che sono rimasti terrorizzati dall’accaduto. “Continuavano a speronarci. Abbiamo avuto l'impressione che si trattasse di un attacco coordinato", ha scritto su Facebook la ragazza. Lo yacht di famiglia di 12 metri, diretto a Madeira, è riuscito a rientrare a fatica nel porto francese di Brest per alcune riparazioni.

Lo skipper di un altro yacht, riporta il Times, ha descritto un assalto durato 10 minuti nella stessa zona. "Le orche erano molto determinate a morderci", ha scritto su Facebook. Un gruppo social che raccoglie le segnalazioni di incidenti simili che hanno visto le orche come protagoniste conta quasi 15mila membri ed è pieno di storie di urti e attacchi da parte degli animali. “Hanno continuato a speronare la barca ma per lo più da un lato, spingendo il timone al suo angolo massimo”, ha scritto un altro utente. “A un certo punto hanno anche girato la barca di 180 gradi controvento, in quello che sembrava un movimento stabile e forte. Potevamo vedere le orche su entrambi i lati della barca”.

Gli esperti hanno fatto notare innanzitutto che le orche non dovrebbero trovarsi così a nord. I mammiferi marini in passato preferivano le acque al largo della Spagna e del Portogallo, ma negli ultimi anni si sarebbero spostati per seguire i tonni, che ora vivono più a nord a causa del cambiamento climatico.

Gli scienziati ritengono inoltre che le giovani orche di sesso maschile, una specie estremamente sociale, vedano lo speronamento delle barche come un gioco e come pratica per la caccia. "Se volessero violare gli scafi, potrebbero farlo facilmente con il muso, ma attaccano solo i timoni", ha detto un ricercatore al quotidiano Le Parisien. Gli studiosi ipotizzano inoltre che alle orche piaccia la sensazione del flusso d'acqua prodotto dall'elica di una barca a motore quando nuotano dietro l’imbarcazione. "Quello che pensiamo è che stanno chiedendo di avere l'elica in faccia", ha detto il ricercatore Renaud de Stephanis. “Quando incontrano una barca a vela che non accende il motore, si sentono frustrati ed è per questo che rompono il timone”. Un ‘gioco’ che gli studiosi si augurano venga presto abbandonato dagli animali marini.