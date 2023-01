Borse di studio e rapporti accademici: così l'Ue vuole 'importare' competenze dalla Cina

Bruxelles ha deciso di importare competenze dal Paese 'rivale' per eccellenza in ambito commerciale e strategico. La Commissione europea ha istituito un programma di borse di studio per promuovere "la cooperazione strategica" con le università e i think tank cinesi su questioni relative alle relazioni tra l'Ue e l'Estremo Oriente. "L'obiettivo è attingere a competenze approfondite sulla Cina"e "ampliare la base di conoscenze" sul Paese asiatico all'interno dell'esecutivo europeo, si legge in una nota della Commissione.

Le borse di studio saranno istituite da Idea, l'organo consultivo interno della Commissione europea introdotto dalla presidente Ursula von der Leyen per fornire idee e ispirazione per le priorità fondamentali dell'Ue anche in materia di geopolitica.

Le borse di studio mirano a coinvolgere accademici provenienti da think tank e università di livello mondiale specializzate in questioni geopolitiche, sociali, economiche, digitali, ambientali, climatiche, di sicurezza e storiche sulla Cina.

Le borse di studio avranno un programma flessibile che permetterà la partecipazione dei borsisti per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi con l'obiettivo di portare nell'Ue una competenza specifica. I vincitori saranno selezionati esclusivamente in base alla loro motivazione, competenza ed esperienza.