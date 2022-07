Borsa di studio per la scuola privata ai figli di famiglie benestanti, la misura fa discutere

Una borsa di studio per aiutare i figli di famiglie benestanti sta facendo discutere in Spagna. La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rappresentante dell'ala dura del Partito Popolare (Pp) ha innalzato radicalmente il tetto salariale per l’accesso ai sussidi.

Finora il massimo era di 30mila euro all'anno, che adesso passerà a 108mila euro per famiglie con un figlio a carico, 144mila euro con due e 180mila euro con tre. Le famiglie potranno ricevere tra i 2mila e i 3.750 euro all'anno per pagare l'iscrizione all'istruzione privata. Diaz Ayuso ritiene che queste famiglie appartengano alla "classe media" e che stiano "lottando per arrivare a fine mese", a causa dell'aumento "dell'inflazione, dei costi dell'energia e dell'inazione del governo".

Le famiglie "a reddito vulnerabile" non saranno "danneggiate in alcun modo", ha assicurato. In totale, più di 60mila studenti di dovrebbero beneficiare di questo aiuto. Tra i 18 e i 20mila di loro proverranno da famiglie benestanti, secondo i calcoli del governo regionale. A sinistra, in particolare nelle file socialiste, la misura non è stata accolta con favore.

La risoluzione della Comunità di Madrid significa, nelle parole del premier Pedro Sánchez, stravolgere e violare il significato stesso della politica pubblica di ridistribuzione del reddito e di promozione delle politiche di uguaglianza nelle generazioni che non hanno livelli di reddito sufficienti per studiare ciò che considerano ed espandere il loro pieno potenziale.“È inaccettabile, perché ingiusto e contrario al principio di uguaglianza, che il denaro pubblico venga utilizzato a scapito delle famiglie più bisognose”, ha dichiarato il leader spagnolo.

Pilar Alegria, ministra dell'Istruzione, ha denunciato che si tratta di una "misura vergognosa", un "segno di vera e propria insensibilità sociale": "È ingiusto che le tasse della classe operaia vadano a chi guadagna molto", ha detto. "Che chiedano ai lavoratori intorno a loro: il meccanico, l'insegnante, la cassiera... e vedranno da soli quali sono i veri problemi per arrivare a fine mese", ha scritto su Twitter. Nessun'altra regione utilizza una scala di reddito così elevata. E questo non è l'unico aspetto di queste borse di studio in cui Madrid è eccezionale: è l'unica regione che le limita alle scuole private e che non richiede uno standard accademico minimo (media dei voti) per accedere agli aiuti.