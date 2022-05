Boom di falsi psicologi dopo il Covid: il caso del Portogallo

Con la pandemia, in Portogallo c’è stato un boom di falsi psicologi. L’Ordine degli psicologi ha ricevuto ben 62 denunce di abuso di titoli professionali. Sono persone che si presentano come "psicoterapeuti", "ipnoterapeuti", "coach", "psicologi" e "terapeuti" senza avere in realtà nessuna competenza. Sono persone non formate, e quindi non in grado di comprendere e interpretare le necessità dei pazienti, che trattano persone con problemi mentali o emotivi, rischiando di aggravare ulteriormente la loro situazione. Questi individui, secondo l’ordine degli psicologi, rappresentano una vera e propria “minaccia per la salute pubblica”.

Con la crisi sanitaria, "sono aumentati i servizi di salute mentale creativi e mascherati offerti da persone che non hanno né la formazione né le conoscenze professionali. Questo è grave, perché possono peggiorare ulteriormente lo stato emotivo delle persone e renderlo più squilibrato. Sopprimere un farmaco o interferire con i traumi del passato può portare a gravi depressioni o al suicidio”, spiega Isabel Filipe, psicologa e psicoterapeuta.

Il settimanale Expresso ha raccolto le testimonianze di alcune delle vittime. Una di loro si chiama Paula Fernandes, ha 53 anni e lo scorso gennaio ha deciso di rivolgersi alla Clinica da Mente per superare la propria depressione, che la attanagliava da più di vent’anni. Aveva scoperto il centro per caso, mentre guardava la televisione. In un programma avevano presentato la psicoterapia Hbm (human behaviour map), una tecnica creata da Pedro Brás, il direttore della clinica.

Pensava che con questa terapia i suoi problemi si sarebbero risolti, che avrebbe ricominciato a vivere, ma le cose non sono andate come sperava. Una volta contattata la clinica è stata "costretta" a pagare "subito" un pacchetto di consulenze. "Mi hanno messo con le spalle al muro: mi hanno detto che se non l'avessi fatto, avrei pagato di più e ho accettato. Ho speso in totale 1.900 euro per un trattamento che in poco tempo è passato da settimanale a mensile". Il trattamento consisteva in "colloqui con uno psicologo e sessioni di ipnoterapia in cui ascoltavo la musica", spiega la donna che, dopo essersi resa conto della truffa in cui era caduta, ha iniziato a soffrire di ansia. "Ho avuto attacchi di panico, volevo buttarmi dal balcone. Ho dormito per quattro ore e sono rimasta sveglia per il resto della notte. Mi mancavano le medicine che mi avevano tolto. Ma la psicologa della clinica ha ignorato le mie lamentele, mi ha detto che sarebbe passato. Alla fine, ho chiamato il mio psichiatra, che mi ha stabilizzato ridandomi le medicine", ha raccontato. Fernandes si è sentita presa in giro, truffata e tradita da coloro che si sono presentati come degli specialisti della salute mentale, ma che tutto sono tranne che dei professionisti.

La Clinica da Mente “incoraggia pazienti a pagare in anticipo un pacchetto di consultazioni al metro che costa migliaia di euro, come se fosse la quota mensile di una palestra di lusso. Nessuno può promettere un risultato in x sedute a persone con quadri clinici diversi" spiega la psichiatra Inês Homem de Melo. La psichiatra spiega che Brás ha un approccio “antiscientifico” e “antipsichiatrico”, oltre che un atteggiamento “colpevolizzante per i pazienti”. Homem de Melo spiega che il direttore del centro “instilla nei pazienti il senso di colpa per il fatto che non possono farcela senza farmaci. Ma ci sono forme di malattia mentale per le quali il trattamento farmacologico è essenziale, come la schizofrenia e il disturbo bipolare. Questo discorso può quindi avere conseguenze drammatiche”.

La psichiatra racconta anche di altri casi, uno di questi avvenuto in una clinica a São João da Madeira, nel nord del Paese. "La paziente mi ha raccontato che le hanno proposto un trattamento per la depressione del valore di 7mila euro, che consisteva in iniezioni omeopatiche importate dalla Germania, accompagnate da sedute elettromagnetiche con un dispositivo chiamato Mora. Sono rimasto scioccata dal prezzo di questa tecnica che non si basa su alcuna prova scientifica. Disperata, la signora raccolse tutti i suoi risparmi. Queste persone vulnerabili vedono una persona in camice che si definisce 'dottore' e ci cascano...", spiega la dottoressa.

Cita poi una massaggiatrice che lavora in un salone di parrucchieri a Porto e che si definisce psicoterapeuta "olistica". "È entrata nel campo della salute mentale, ma invocando le tecniche della medicina cinese. Non sono contrario a queste terapie se non sostituiscono la medicina o la psicologia", conclude la dottoressa.

La clinica sta attirando critiche su Internet, tra l'altro sul social network Reddit. La maggior parte di essi riguarda le enormi somme di denaro che devono essere pagate immediatamente per la psicoterapia Hbm.

José (nome di fantasia), 27 anni, ingegnere informatico, dice di aver pagato 2.100 euro per un trattamento che consisteva nel "fare un pisolino", "ascoltare musica termale" e "ripetere un copione generale". João, un altro ex paziente della clinica, riferisce sullo stesso social network che gli è stato offerto un trattamento da 3.500 euro con pagamento agevolato. "Fanno pagare 200 euro all'ora per un consulto. Volevo aiuto e mi hanno proposto un piano per indebitarmi...".

Contattato da Expresso, Brás, respinge queste accuse e ritiene che i prezzi che applica siano adeguati al metodo in questione e nega che la sua clinica consigli ai pazienti di "svezzarsi" dai farmaci. "Tutti questi discorsi provengono da persone incapaci di gestire e dirigere la psicoterapia. Siamo l'unica clinica nel Paese che misura lo stato psicologico dei pazienti, non solo all'inizio ma anche alla fine del trattamento, con un'efficienza eccellente", assicura. In aggiunta, il direttore del centro ha denunciato l’ordine degli psicologi per diffamazione. In attesa di queste denunce penali, la Mind Clinic stima che i danni causati dalla campagna diffamatoria superino i 315 mila euro, tenendo conto della perdita di pazienti e professionisti causata dalle azioni dell'Ordine degli Psicologi. Interpellato dalla Cm, l'Ordine degli Psicologi portoghesi risponde che "non ha preso conoscenza, ad oggi, di alcuna denuncia penale presentata dalla Mind Clinic contro l'Ordine o il suo Presidente".