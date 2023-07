Il bonus vestiti e scarpe da ottobre in Francia: di cosa si tratta?

Dal mese di ottobre 2023, in Francia, arriva un bonus per incoraggiare le persone a far riparare i propri vestiti e le proprie scarpe anziché gettarli via. L'iniziativa è finalizzata a ridurre le 700mila tonnellate di vestiti buttati via dai francesi ogni anno, due terzi dei quali finiscono in discarica. Una soluzione dal doppio risvolto, secondo gli ideatori: ecologico e di sostegno agli artigiani che effettuano riparazioni.

"A partire da ottobre, i consumatori potranno essere aiutati a riparare i loro vestiti e le loro scarpe", ha detto il segretario di Stato per l'ecologia Bérangère Couillard, invitando "tutti i laboratori di cucito e i calzolai ad aderire al sistema", che sarà "etichettato" dall'organizzazione ecologica Refashion. Come funziona? In sostanza, i clienti potranno richiedere 7 euro per la sostituzione di un tacco e dai 10 ai 25 euro per la riparazione di abiti, attingendo a un fondo di 154 milioni di euro istituito per il periodo 2023-2028.

Secondo l'organizzazione ecologica Refashion, che è stata incaricata dal governo di supportare un'industria più sostenibile, nel 2022 sono stati immessi sul mercato 3,3 miliardi di capi di abbigliamento, scarpe e biancheria per la casa. "L'obiettivo è sostenere coloro che effettuano le riparazioni", ha detto Couillard, riferendosi ai laboratori di cucito, ma anche ai marchi che offrono servizi di riparazione.

Studiato sul modello del bonus per la riparazione degli elettrodomestici, l'aiuto fa parte di una vasta riforma del settore tessile, una delle industrie più inquinanti del pianeta, avviata dal governo francese dalla fine del 2022. Tra i suoi obiettivi c'è quello di obbligare i marchi a una maggiore tracciabilità e di sostenere finanziariamente le organizzazioni specializzate nel riutilizzo e nel riciclo degli indumenti.

