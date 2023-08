Bomba inesplosa in una città polacca: evacuate 14mila persone

Il ritrovamento di un ordigno di 250 chili risalente alla seconda guerra mondiale ha costretto all'evacuazione 14mila persone. La bomba inesplosa è stata individuata nella città di Lublino, in Polonia. Ai residenti è stato detto che avrebbero dovuto lasciare il loro distretto durante la mattinata del 11 agosto. Il piano prevedeva la rimozione della bomba dalla città per le ore 11 del mattino, ma poiché non tutti hanno risposto all'appello di evacuazione, l'operazione è stata rinviata di qualche ora, secondo quanto riporta il quotidiano polacco Gazeta Wybocrza. La polizia è quindi andata a fare un giro porta a porta per convincere le persone a lasciare la zona di pericolo.

Tra i residenti c'erano anche da 600 a 800 persone con disabilità e problemi di mobilità. La città ha quindi fornito autobus speciali per il trasporto delle persone con disabilità. Gli sfollati sono stati trasportati allo stadio Arena Lublin e coloro che necessitavano di assistenza specialistica alle case di cura. La bomba di 250 chili è stata trovata agli inizi di agosto durante i lavori di costruzione in una zona residenziale. Prima della seconda guerra mondiale, si è scoperto, in quel sito si trovavano un produttore di aerei e un aeroporto. Quest'ultima struttura potrebbe essere stata l'obiettivo della bomba. Durante l'occupazione tedesca, sul luogo del ritrovamento della bomba si trovavano una prigione e un campo penale.

Secondo gli esperti interpellati, in base a quanto riferiscono i media locali, le dimensioni della bomba e del rischio di esplosione hanno reso necessaria una zona di sicurezza con un raggio di circa 800 metri. Al giorno d'oggi nel cantiere dove è stata trovata la bomba esiste già una serie di nuove torri residenziali. Nei dintorni sono collocati anche una stazione di servizio e un grande mercato. Le autorità hanno chiesto ai residenti locali di chiudere il gas, l'acqua e l'elettricità prima di lasciare le abitazioni e le attività, come pure di chiudere porte e finestre. Inoltre, hanno dovuto portare i loro documenti d'identità e le medicine necessarie. Sul luogo sono intervenuti 13 genieri militari che hanno effettuato la rimozione e il trasporto della bomba.

I residenti starebbero tornando alle loro case nel pomeriggio. La bomba inesplosa sarà trasportata al campo di addestramento di Nowa D?ba e lì fatta esplodere in condizioni di sicurezza, ha racconta a Gazeta Wyborcza Emilia Mich, tenente e addetta stampa del 1° battaglione strade e ponti di D?blin. Quello di Lublino non è un caso isolato. Più di ottant'anni dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale in Europa si trovano ancora numerose bombe e altri esplosivi. All'inizio di quest'anno, una bomba è esplosa accidentalmente nella città britannica di Great Yarmouth durante lo smantellamento.