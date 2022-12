Bomba carta inviata al premier spagnolo e al centro satellitare Ue

Il premier spagnolo è stato l'obiettivo di un tentativo di attentato, sventato, con una bomba carta. Madrid ha rafforzato la sicurezza negli edifici pubblici e diplomatici dopo che una serie di plichi esplosivi sono stati inviati a Pedro Sanchez ma anche all'ambasciata ucraina nella nazione e altre entità. Lo ha dichiarato il Ministero degli Interni che ha spiegato che una "busta con materiale pirotecnico" indirizzata a Sanchez è stata ricevuta il 24 novembre e disinnescata dalla sua squadra di sicurezza.

La notizia dell'ordigno incendiario indirizzato alla Moncloa è stata resa nota solo poche ore dopo che si è saputo che una lettera incendiaria non esplosiva, che si attiva quando l'utente tira una lenza, sarebbe arrivata questa mattina al Ministero della Difesa, notizia questa per ora data da El Mundo ma non ancora confermata da foti ufficiali. Il plico sarebbe stato inviato dalla Spagna. I servizi di sicurezza del Ministero lo hanno individuato e hanno chiamato Tedax, gli esperti di disattivazione degli esplosivi della polizia. L'ordigno indirizzato a Sanchez era "simile" ai successivi pacchi ricevuti ieri dall'ambasciata ucraina e da un'azienda spagnola di armi, e a un ordigno intercettato nella base aerea spagnola di Torrejon de Ardoz nelle prime ore di oggi. L'unico plico ad esplodere è stato quello ricevuto e aperto da un addetto alla sicurezza dell'ambasciata ucraina ieri all'ora di pranzo, con l'ordigno che ha causato lievi ferite al funzionario.

L'ambasciatore Serhii Pohoreltsev ha dichiarato al sito di notizie ucraino European Pravda che il pacco sospetto, e che era a lui indirizzato, era stato consegnato al comandante ucraino dell'ambasciata. "Il pacco conteneva una scatola, che ha suscitato i sospetti del comandante, il quale ha deciso di portarla all'esterno, senza nessuno nelle vicinanze, e di aprirla", ha dichiarato Pohoreltsev. "Dopo averla aperta e aver sentito un clic, l'ha sollevata e ha sentito l'esplosione... Nonostante non avesse in mano la scatola al momento dell'esplosione, il comandante si è ferito alle mani e ha ricevuto una commozione cerebrale". Dopo il primo incidente, il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba ha ordinato a tutte le ambasciate di Kiev all'estero di rafforzare "urgentemente" la sicurezza e ha sollecitato la Spagna a indagare sull'attacco, ha dichiarato un portavoce del ministero ucraino.

È stato confermato che un secondo pacco è stato ricevuto ieri sera anche presso la sede del produttore di armi spagnolo Instalaza a Saragozza, nel nord-est della Spagna,l'azienda che produce il lanciarazzi C90 che Madrid ha fornito all'Ucraina. Le forze di sicurezza spagnole hanno trovato un terzo sospetto dispositivo esplosivo nascosto in una busta inviata a un centro satellitare dell'Unione europea situato in una base dell'aeronautica militare a Torrejon deArdoz, fuori Madrid, ha dichiarato il ministero della Difesa. Il centro satellitare sostiene la politica estera e di sicurezza comune dell'Ue raccogliendo informazioni da dispositivi di intelligenza spaziale. Il capo della diplomazia comunitaria, Josep Borrell, aveva descritto a settembre tali sistemi come "gli occhi dell'Europa".