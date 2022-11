Una bomba è stata inviata via posta all'ambasciatore ucraino

All'ambasciata ucraina di Madrid è stata inviata una bomba carta la cui esplosione ha ferito un addetto alla sicurezza. In seguito all'incidente, il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, ha ordinato a tutte le ambasciate della nazione di rafforzare "urgentemente" la sicurezza. Il ministro ha anche esortato la Spagna a "prendere misure urgenti per indagare sull'attacco", ha spiegato un portavoce. Gli autori del gesto, ha aggiunto il portavoce, "non riusciranno a intimidire i diplomatici ucraini o a fermare il loro lavoro quotidiano per rafforzare l'Ucraina e contrastare l'aggressione russa".

La lettera, arrivata per posta ordinaria e non scansionata, ha provocato "una piccolissima ferita all'anulare della mano destra" del dipendente che l'ha aperta nel giardino dell'ambasciata, ha dichiarato Mercedes Gonzalez, funzionaria del governo spagnolo, all'emittente Telemadrid. Il plico era indirizzato all'ambasciatore Serhii Pohoreltsev. La polizia spagnola ha dichiarato che gli investigatori stanno indagando sull'incidente con l'aiuto degli uomini della scientifica e dei servizi segreti. Sarà l'Alta Corte di Giustizia spagnola a condrre le indagini. Per sicurezza l'area residenziale che circonda l'ambasciata nella zona nord-occidentale di Madrid è stata isolata e un'unità di disinnesco bombe è stata dispiegata sulla scena.

In un comunicato, il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha dichiarato di aver contattato il suo omologo ucraino Kouleba, nonché l'ambasciatore ucraino in Spagna, per informarsi sulle condizioni di salute del dipendente ferito e per esprimere il "sostegno e la solidarietà" della Spagna dopo questo "attacco". Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, il 24 febbraio, il governo spagnolo del socialista Pedro Sanchez ha inviato aiuti a Kiev, tra cui aiuti militari e, più recentemente, generatori di elettricità in risposta agli attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine. Sanchez si era recato a Kiev in aprile per mostrare solidarietà al governo del Presidente Volodymyr Zelensky.