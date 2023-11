"Boicottiamo i prodotti di Israele per fermare la guerra a Gaza"

Sanzionare Israele per i presunti crimini di guerra che sarebbero stati commessi dalle sue forze armate a Gaza in risposta all'attacco di Hamas del 7 ottobre scorso. È quanto ha proposto ufficialmente la vicepremier del Belgio, Petra de Sutter, esponente dei verdi. Una proposta che avrebbe il consenso anche di altri partiti della maggioranza di governo.

"È tempo di sanzioni contro Israele. Il bombardamento è disumano", ha scritto su X, ex Twitter, la vicepremier. "Mentre a Gaza vengono commessi crimini di guerra, Israele ignora la richiesta internazionale di un cessate il fuoco" che deve essere "immediato", ha aggiunto. Secondo la proposta, le sanzioni dovrebbero riguardare anche Hamas e le persone e le aziende che forniscono denaro all'organizzazione terroristica.

Su Israele, de Sutter punta il dito non solo contro i bombardamenti a Gaza, ma anche contro le azioni dell'esercito e dei cittadini israeliani in Cisgiordania, dove il governo di Benjamin Netanyahu sta portando avanti da tempo una politica volta ad aumentare gli insediamenti, illegali secondo gli accordi internazionali, di coloni ebraici. La vicepremier ha chiesto la sospensione "immediata" dell'accordo di associazione tra l'Ue e Israele, che favorisce gli scambi commerciali, e il boicottaggio dei prodotti israeliani provenienti dai territori palestinesi occupati dai coloni.

Il testo non menziona i prodotti interessati, ma ciò potrebbe riguardare frutta e verdura nonché cosmetici. Il Belgio è il terzo importatore di beni israeliani in Europa, grazie al commercio dei diamanti ma anche alle linee merci che collegano Israele all'aeroporto di Liegi, ricorda il quotidiano belga Le Soir. Inoltre, de Sutter ha proposto che il Belgio stanzi fondi aggiuntivi affinché la Corte penale internazionale indaghi sui crimini di guerra di Israele e Hamas.

"I bombardamenti israeliani aumentano la totale disperazione dei palestinesi. Senza una vera soluzione, la violenza continuerà a ripetersi. Ecco perché è necessaria una soluzione politica che riconosca la Palestina come Stato", ha osservato la vicepremier. In settimana, anche il primo ministro belga Alexander De Croo, sulla scorta di denunce simili da parte dell'Onu e di organizzazioni umanitarie internazionali come Amnesty, aveva definito le azioni di Israele a Gaza "non più proporzionate" e quindi configurabili come crimini di guerra.

Nella maggioranza di governo, sarebbero cinque su sette i partiti pronti ad approvare la proposta di de Sutter e a portare il caso in sede Ue. "La messa al bando dei prodotti provenienti dalle colonie deve essere messa sul tavolo del governo e dell'Unione europea", ha indicato alla Camera il gruppo socialista.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp