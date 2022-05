Birre a 6 cent in Uk per il giubileo della Regina: il prezzo di quando fu incoronata

In occasione dei festeggiamenti per i 70 anni al trono della regina Elisabetta, una catena di pub inglesi ha deciso di vendere birra a sei centesimi, o meglio sei penny, per ogni pinta, lo stesso prezzi del 1952, l'anno in cui la sovrana fu incoronata. In realtà i loro piani sono naufragati a causa delle leggi sulle licenze, che impediscono di vendere ionde a quel prezzo e così hanno deciso regalarle ai propri clienti.

I portavoce di Greene King, la catena di pub che ha promosso l’iniziativa ha dichiarato: "Una delle idee che avevamo era per una promozione in 400 dei nostri pub gestiti dove i clienti potevano acquistare una pinta ciascuno di Greene King IPA per 6 pence oggi, lo stesso prezzo del 1952. Abbiamo pensato che questo fosse un ottimo modo per celebrare questa straordinaria occasione e siamo stati entusiasti della risposta dei clienti".

Tuttavia, ha continuato il portavoce, "abbiamo una buona notizia per tutti, ovvero che ora daremo gratuitamente la prima pinta del Giubileo di Greene King IPA, poiché ora comprendiamo che non è consentito ai sensi della legge sulle licenze addebitare 6p". Per richiedere l'offerta bisogna però usare una parola in codice, che è facilissima da ricordare: 1952.