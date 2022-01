Un bambino è stato contagiato da Alpha, Delta e Omicron dall'inizio della pandemia

Tre volte positivo al Covid-19. E ogni volta per una variante diversa: prima Alpha, poi Delta e infine, in questi giorni, Omicron. È il caso, non molto comune, di Leon Knockaert, bambino di 11 anni che vive a Kessel-Lo vicino a Louvain, in Belgio. Lo scrive Vrt.

Per sua fortuna, in tutte e tre le occasioni, Leon non ha sviluppato i sintomi della malattia. A far suonare l'ultimo campanello d'allarme sono stati i casi di contagi a scuola, che hanno spinto i genitori a sottoporlo a un test. E anche stavolta il ragazzino è risultato positivo ed è stato costretto a restare a casa in quarantena. È andata meglio ai suoi fratelli, che qualche mese fa avevano inceve condiviso con Leon la quarantena dato che erano stati contagiati anche loro dalla variante Delta. Stavolta, uno dei due fratelli è risultato negativo al tampone. Il più grande, invece, non deve sottoporsi al test ed è già tornato a scuola: per lui vale ancora il certificato di guarigione dal Covid.