Lascia il figlio di tre anni in auto per andare al bordello, arrestato

Voleva andare in un bordello, ma era il giorno in cui aveva l'affidamento di suo figlio, per questo ha pensato bene di chiudere il bambino di tre anni in auto e andare comunque nel locale. La polizia nazionale spagnola ha arrestato un uomo di 35 accusato di abbandono di minore. Come riporta la stampa del Paese i fatti si sono svolti la notte di giovedì 15 settembre, è stato allora che alcuni agenti hanno notato il piccolo al posto di guida di un veicolo parcheggiato con le luci interne accese in una strada di San Blas.

Dopo aver cercato i genitori nelle vicinanze, e non avendoli trovati, hanno fatto uscire il piccolo dalla portiera del passeggero, che era aperta. È stato poi lo stesso bambino a indicare poi agli agenti il luogo in cui era entrato suo padre. Nel frattempo, grazie ai dettagli del veicolo, è stata rintracciata immediatamente la madre a cui il piccolo è stato prontamente consegnato. Contemporaneamente sono state analizzate le immagini del locale, che è anche una discoteca oltre ad essere una casa chiusa, e gli uomini delle forze dell'ordine hanno visto che alle 20.30 un uomo era sceso dal veicolo lasciando il minore al suo interno ed era entrato nel locale.

Una delle dipendenti avrebbe anche detto loro che non era la prima volta che la stessa persona abbandonava il figlio mentre si trovava nello stabilimento. Poco dopo mezzanotte, mentre proseguivano le ricerche, il padre del bambino è stato intercettato mentre tentava di lasciare il locale attraverso la porta d'emergenza, essendosi accordo della presenza della polizia.