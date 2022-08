Bimba di 20 mesi uccisa dalla grandine

Una bimba di soli 20 mesi è morta martedì a Girona, in Spagna, colpita alla testa da un grosso chicco di grandine. La grandinata è stata di una violenza senza precedenti, con chicchi di oltre 10 centimetri di diametro. La bambina è morta per le ferite riportate durante la tempesta. La piccola è stata portata all'ospedale, ma il personale medico non ha potuto fare nulla per salvarle la vita.

Circa 30 persone sono rimaste ferite durante la tempesta e hanno dovuto ricevere cure mediche. Alcuni di loro hanno riportato contusioni o addirittura fratture. Una donna ha dovuto essere ricoverata in ospedale, anche se ora è stata dimessa. I vigili del fuoco hanno spiegato che fino alle prime ore di questa mattina hanno risposto a 39 segnalazioni per danni a edifici e impianti elettrici causati dalla grandinata.

La tempesta ha causato molti danni ai tetti, ha rotto le finestre di auto e negozi e ha provocato la caduta di rami di alberi. Meteocat ha spiegato che martedì si è registrato il "massimo diametro di grandine nel Paese" dal 2002, con chicchi che sono arrivati fino a 10 centimetri di diametro.