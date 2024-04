Due bambine accoltellate fuori da scuola: 14enne assiste alla scena e muore per lo shock

Due ragazzine accoltellate e una deceduta, proprio per aver assistito a questa scena scioccante. È successo nella giornata di ieri, giovedì 18 aprile, fuori da una scuola di Souffelveyersheim, in Alsazia (Francia). Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la 14enne ha accusato dei problemi cardiaci nei concitati momenti in cui è avvenuta l'aggressione ai danni di altre due studentesse di 6 e 11 anni. La ragazzina, andata in arresto cardiaco, è stata subito soccorsa dagli insegnanti, ma nel pomeriggio la piccola è deceduta in ospedale, come confermato dal presidente dell'istituto Olivier Faron.

L'aggressione è avvenuta poco dopo le 14, nella cittadina di Souffelweyersheim: un uomo di 29 anni ha attaccato le due bambine all'uscita dalla scuola. L'uomo è stato subito bloccato e poi arrestato dalla polizia, mentre le bambine di 6 e 11 anni, rimaste ferite dai fendenti, sono state trasportate in ospedale: entrambe non sarebbero in pericolo di vita. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo ha agito in due momenti differenti, tra le 14 e le 14.20: prima ha accoltellato l'11enne, che si trovava proprio di fronte all'entrata della scuola Dannenberger, poi ha colpito la bimba di 6 anni, che invece si trovava in un piazzale poco distante. Ad avere la peggio è stata però la terza ragazza, colta da un malore durante l'aggressione, probabilmente a causa dello shock: colpita da un arresto cardiaco, è deceduta poche ore dopo in ospedale.

L'aggressore, un ragazzo sconosciuto alle forze dell'ordine ma che soffre di disturbi, non sarebbe radicalizzato, fattore che al momento permette di escludere la pista terroristica. Serviranno ulteriori indagini per chiarire cosa abbia spinto il 29enne ad accoltellare due ragazzine innocenti.