Come Beyoncé ha causato un aumento dell'inflazione in Svezia

La decisione della star mondiale della musica Beyoncé di lanciare il suo tour mondiale con un duplice concerto a Stoccolma il 10 e 11 maggio scorsi, avrà sicuramente fatto felici organizzatori e fan svedesi, ma avrebbe avuto un effetto meno positivo sui portafogli della popolazione scandinava. Stando al capo economista di una delle principali banche del Nord Europa, la Danske bank, infatti, la due giorni di spettacoli della cantante statunitense ha provocato un aumento dell'inflazione a maggio in tutto il Paese.

Tra aprile e maggio, l'aumento dell'inflazione in Svezia è stato dello 0,3%. Secondo Michael Grahn, capo economista della Danske bank, due terzi di questo aumento va impuntato a Beyoncé. "L'inizio del tour mondiale di Beyoncé in Svezia sembra aver spinto l'inflazione di maggio. Di quanto è incerto, ma probabilmente 0,2 punti percentuali degli 0,3 punti percentuali aggiunti da hotel e ristoranti", ha detto Grahn. Intervistato dal Financial times, ha descritto l'evento come senza precedenti e "abbastanza sorprendente".

?? Beyonce's start of her world tour in Sweden seems to have coloured May inflation, how much is uncertain, but probably 0.2 p.p. of the 0.3 p.p that hotels/restaurants added. Perhaps also hiked concert ticket prices (recreation). Otherwise as expected.



1/ pic.twitter.com/GZgjqDBK6y