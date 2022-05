"Embargo al gas russo? Chiedete alla Germania": la presidente del Parlamento Ue punta il dito su Berlino

Fare pressioni sui governi di tutta l’Ue, soprattutto quello tedesco, affinché l’Europa blocchi le importazioni di gas dalla Russia. Questo l’appello arrivato ieri da parte della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, durante un incontro con un gruppo di ecologisti. Partecipando all’evento di un’organizzazione ambientalista in occasione della festa dell’Europa, Metsola ha incoraggiato gli attivisti a “farsi sentire più forte” nei confronti dei “leader di governo”, soprattutto della Germania, per spingere l’Ue a vietare le importazioni di gas dalla Russia per costringere Mosca a fermare l’invasione dell’Ucraina.

Le dichiarazioni della presidente del Parlamento europeo sono state riportate dalla testata web Politico, che ha avuto accesso al video dell’incontro. In risposta a due attiviste polacche, che avevano chiesto alla presidente su quali Paesi avrebbero dovuto concentrare le loro pressioni, Metsola ha detto: “Tutti, ma la Germania è il numero uno”, indicando che il governo di Berlino è quello che finora ha bloccato più di altri lo stop al gas dalla Russia.

Le due attiviste che hanno posto la domanda a Metsola hanno poi dichiarato di non essere per nulla sorprese della risposta della presidente. “Sin dall'inizio della nostra campagna per l'embargo energetico totale è stato chiaro che il governo tedesco è fortemente influenzato dai lobbisti del settore”, hanno detto le due attiviste che hanno definito l’atteggiamento di Berlino “bloccato nel dibattito tecnocratico incentrato sul denaro invece di dare priorità a salvare la vita delle persone”.

In un altro passaggio del suo intervento, Metsola ha tranquillizzato gli ecologisti sulle reali intenzioni del premier ungherese, Viktor Orban, che negli ultimi giorni ha minacciato di mettere il veto sul sesto pacchetto di sanzioni Ue a Mosca che include il divieto totale di importazioni di petrolio dalla Russia. “Non credo che lo farà”, ha detto Metsola agli attivisti.