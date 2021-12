Anche il Belgio pensa alla vaccinazione obbligatoria

Quando gli esperti sanitari del governo gli avevano proposto di introdurre l'obbligo del Green pass per l'accesso a ristoranti e pub, lui si era opposto giurando che non avrebbe mai seguito l'esempio di Francia e Italia: "La soluzione non è organizzare la nostra vita con i lasciapassare", disse sicuro. E ancora più tranchant era stato sull'obbligo vaccinale: una misura frutto di "pigrizia politica", l'aveva definita lo scorso settembre. Ma il premier belga Alexander De Croo è anche un noto estimatore di John Keynes, e ha ammesso che da leader del Paese in piena pandemia sta seguendo una delle massime dell'economista britannico: "Quando i fatti cambiano, cambio idea". E così, dopo aver ceduto sul Green pass, De Croo ha aperto alla possibile introduzione dell'obbligo vaccinale.

In una intervista al quotidiano De Zondag, il premier si è detto preoccupato per la situazione delle unità di terapia intensiva belghe. "L'impatto di un gruppo relativamente piccolo sulla nostra assistenza sanitaria è troppo grande", ha premesso riferendosi alla popolazione non vaccinata. "Non possiamo permettere che ciò accada - ha proseguito - L'obiettivo è chiaro: dobbiamo vaccinare tutti. Se il percorso della vaccinazione obbligatoria può aiutare, allora vorrei prenderlo in considerazione".

Domenica, il numero di pazienti Covid-19 negli ospedali belgi è sceso sotto i 2.000 per la prima volta dall'inizio di novembre, secondo un comunicato stampa dell'istituto sanitario nazionale Sciensano. Ma le autorità si aspettano che questo numero aumenti di nuovo a causa della variante Omicron. Da qui il dibattito sulla vaccinazione obbligatoria, un tabù per il Belgio: finora, l'unico vaccino obbligatorio nel Paese è quello contro la poliomelite. E la decisione del governo di introdurre tale misura almeno per il personale sanitario ha provocato forti proteste.