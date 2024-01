Il Paese europeo che potrebbe scomparire alle prossime elezioni

"Non puoi essere un vero Paese se non hai una birra e una compagnia aerea", diceva Frank Zappa. Il Belgio di birre ne ha in quantità record per i suoi 11,5 milioni di abitanti. E ha anche una compagnia aerea di bandiera (seppur rientri nell'orbita delle tedesca Lufthansa). Ma nonostante ciò, fra qualche tempo, potrebbe non esistere più come Paese. Almeno è quello che sembra emergere dalle intenzioni di voto dei suoi cittadini in vista del doppio appuntamento elettorale di giugno, quando i belgi saranno chiamati a rinnovare i parlamenti nazionale e regionali, oltre a scegliere i loro rappresentanti all'Eurocamera.

Stando agli ultimi sondaggi, un elettore su quattro oggi darebbe la sua preferenza al Vlaams belang, il partito di estrema destra alleato della Lega in Europa. La formazione guidata da Tom Van Grieken ha come missione l'indipendenza della ricche Fiandre dalla "povera" Vallonia, considerata una sorta di sanguisuga dove le persone non vogliono lavorare e vivono grazie ai sussidi pagati dai contribuenti fiamminghi.

Lo scorso mese, Van Grieken ha annunciato che, se dovesse vincere le elezioni nazionali, il suo partito chiederà formalmente l'avvio di negoziati per l'indipendenza. La prima mossa sarebbe una dichiarazione di sovranità nel parlamento fiammingo, a cui far seguire cinque anni di negoziati di separazione e, infine, una vera e propria dichiarazione di indipendenza. Il modello di Van Grieken sarebbe la dissoluzione dell'ex Cecoslovacchia, quel "divorzio di velluto" che nel 1993 portò alla nascita di Repubblica ceca e Slovacchia.

Fin qui, la propaganda. Ma riuscirà davvero il Vlaams belang a separare le Fiandre dal Belgio? I sondaggi, come dicevamo, danno il partito in testa a livello nazionale, anche grazie al fatto che i residenti fiamminghi sono 6,6 milioni, contro i 3,6 milioni dei valloni. Inoltre, in seconda piazza, con il 21%, c'è l'N-Va, altro partito che non disdegna il sogno di indipendenza, anche se negli anni ha smorzato i toni verso posizioni più autonomiste che separatiste.

Quasi un belga su due, dunque, appoggia partiti che sventolano con orgoglio il vessillo delle Fiandre. Ma non è detto che ciò basti a trasformare questa bandiera da regionale a nazionale. Innanzitutto, pur volando nei sondaggi, i duri e puri del Vlaams belang scontano il "cordone sanitario" che quasi tutti i partiti belgi, anche gli autonomisti dell'N-Va, hanno posto loro intorno: come successo al loro alleato olandese Geert Wilders, i separatisti di Van Grieken potrebbero pur vincere le elezioni, ma non riuscirebbero a dettare le condizioni al resto del panorama politico, anche nelle stesse Fiandre. L'N-Va ha ribadito di recente che "non governerà mai" con il Vlaams belang.

C'è poi il nodo Bruxelles: la città ha un peso specifico notevole negli equilibri del Belgio: qui si trova un decimo della popolazione, oltre a essere la capitale dell'Unione europea e la sede della Nato. La lingua più parlata è il francese, e nonostante i tentativi delle Fiandre di far crescere la presenza del fiammingo, le posizioni indipendentiste del Vlaams belang conquistano appena il 4% degli elettori. Al contrario, i partiti valloni tengono saldamente le redini del potere cittadino.

Un'indipendenza senza Bruxelles sarebbe uno smacco per i separatisti, i quali rivendicano come un furto il fatto che la capitale, un tempo fiamminga, si sia francesizzata con la nascita dello Stato belga. I separatisti dimenticano anche che, all'epoca, la Vallonia era la parte ricca del neonato Paese, e grazie alle sue miniere e alle sue industrie, oltre che alle sue università, ha foraggiato le Fiandre per decenni. Del resto, l'unione tra fiamminghi e valloni avvenne per lo più di comune accordo: i primi non sopportavano più di essere dei cittadini di serie B nel Regno dei Paesi bassi, e sognavano un futuro di maggiore gloria per i loro porti, da Anversa a Bruges, e in generale per la loro economia. Ci sono riusciti: oggi le Fiandre rappresentano circa il 60% dell'intero Pil del Belgio.