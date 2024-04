La polizia multata per aver rinviato lo sgombero di 80 migranti: "Dentro ci sono 30 bambini"

La polizia di Bruxelles dovrà pagare una multa di 5mila euro al giorno finché non attuerà lo sgombero di 80 migranti, tra cui 30 bambini, che da tempo occupano uno stabile abbandonato a due passi dal Parlamento europeo. Lo ha stabilito il tribunale della capitale belga, che ha accolto il ricorso presentato dal proprietario dell'immobile dopo che gli agenti hanno deciso di rinviare lo sgombero, previsto il 19 marzo scorso, al mese di luglio.

Il rinvio era stato concordato con le autorità locali in seguito anche alle pressioni di un gruppo di attivisti per i diritti dei migranti, il collettivo Rockin'Squat. Stando a quanto riportano i media locali, il Comune aveva trovato un'intesa con il governo federale per assegnare la palazzina, che per anni ha ospitato una casa di riposo, a Fedasil, l'agenzia che si occupa di gestire i centri di accoglienza per i richiedenti asilo. La proposta sembrava aver convinto il proprietario della struttura, il quale, a sgombero rinviato, ha però cambiato idea e presentato ricorso al tribunale. Per il giudice di prima istanza, lo sfratto va attuato immediatamente, pena una multa di 5mila euro al giorno alla polizia.

Secondo i membri di Rockin'Squat, il proprietario "sarebbe disposto a non dare esecuzione all'avviso di sfratto purché altri contratti in corso tra lui e vari attori pubblici vengano prolungati e aggiornati a suo vantaggio", scrive l'emittente belga Bx1. In altre parole, l'uomo starebbe ricattando le autorità. Nell'immobile vivono 80 persone, di cui 30 bambini.

A Bruxelles la situazione dei richiedenti asilo è più che critica. I centri di accoglienza sono saturi, nella capitale come nel resto del Paese. Chi non trova posto nelle strutture ufficiali viene aiutato dalle organizzazioni della società civile, anche con l'occupazione di immobili lasciati vuoti o abbandonati. Lo Stato belga è stato più volte condannato dalla Corte europea dei diritti umani per non aver rispettato i suoi obblighi di accoglienza. Poche settimane fa, proprio in virtù di queste condanne, un tribunale belga ha stabilito che Fedasil dovrà versare 2,9 milioni di euro a una serie di ong che si sono occupate di sostenere i richiedenti asilo al posto dell'agenzia.