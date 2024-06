Il partito marxista che alle europee sfiora il 20%

Il partito marxista che sfiora il 20% esiste e vive a Bruxelles. Non una semplice citazione cinematografica né utopia (o incubo, a seconda dei punti di vista). Gli ultimi sondaggi in Belgio indicano il Partito belga dei lavoratori (Ptb) oltre il 19%, poco sotto il potente partito di ultradestra fiammingo Vlaams Belang, da anni al potere con la sua retorica separatista e anti-immigrati. Il progresso dei "marxisti" belgi va avanti da circa vent'anni, quando dall'orlo della dissoluzione il Ptb è rinato, rafforzandosi sia sul versante francofono che in quello fiammingo. Un'eccezione nel panorama di un Paese dove la rappresentazione dei partiti è tradizionalmente scissa in base all'appartenenza linguistica e culturale. Le prossime Europee coincideranno con le elezioni federali e amministrative.

Un enorme banco di prova che potrebbe portare a Strasburgo tre eurodeputati in un scenario sempre più scialbo per le componenti di sinistra dell'Eurocamera e dove l'ultradestra di Giorgia Meloni, Marine Le Pen e Geert Wilders sembra destinata a dominare, affiancando il Partito popolare europeo di Ursula von der Leyen. Proviamo a capire da dove nasce questa "anomalia" politica e come potrebbe ispirare una sinistra europea, sempre più agonizzante in molti Stati Ue, Italia inclusa.

Dal marchio "stalinista" alla rinascita

Fondato nel 1979 per allontanarsi dalle politiche "revisioniste" del Partito comunista belga, il Ptb ha affrontato un lento declino negli anni '90 del secolo scorso. I fondatori erano stati influenzati dal Partito Comunista Cinese, dai movimenti di guerriglia in America Latina e dalle proteste contro la guerra in Vietnam. A lungo la sua impronta "stalinista" ha allontanato l'elettorato, ma quando stava per sparire dal panorama politico belga, i giovani del partito hanno dapprima criticato la vecchia guardia, costringendola poi ad un radicale ripensamento per riavvicinarsi alle esigenze della popolazione. Meno ideologia più pratica. Meno congressi chiusi e più piazze. Nel 2004 arriva la prima mossa che fa guadagnare visibilità e popolarità al "nuovo" Ptb: la campagna per il "Modello Kiwi" per rendere le medicine più accessibili riscuote grande successo, innanzitutto tra gli operatori del settore sanitario. Segue la lotta contro il Patto generazionale delle pensioni proposto dai socialisti. Si rivelerà una mossa decisiva per portare in piazza oltre 100mila sindacalisti, che si allineano al Ptb.

I primi risultati elettorali

La strada per arrivare dalle piazze alle urne è ancora lunga e mostra i primi risultati solo nel 2014, quando il Partito dei lavoratori ottiene il 3,72% dei consensi. Dopo venti anni di assenza, riesce così ad entrare nel parlamento federale. Il risultato è più che raddoppiato alle successive elezioni del 2019: con l'8,62% dei voti ottiene dodici rappresentanti alla Camera. Meno brillante invece il risultato alle Europee dello stesso anno dove si ferma al 5,72% dei voti, eleggendo un solo eurodeputato. In base ai dati del 221, il partito conta su 169 eletti locali. Nel 2003 erano appena 5. In questa tornata, oltre a rosicchiare voti dai socialisti di Paul Magnette, il Ptb aspira a sottrarne agli Ecolo, che nel 2019 avevano scosso il panorma politico belga, ma ora sono invisi ad una larga fetta di popolazione.

Anima militante

Le ragioni di questo successo? Il Ptb non sembra raccogliere solo voti degli scontenti, dei malpancisti e degli arrabbiati. Quelle sono X volatili, che raramente si confermano nel tempo. Sembra aver inciso di più il vecchio adagio della militanza. "È stato decisivo l'aver riportato la classe dei lavoratori e i suoi problemi al centro del dibattito pubblico", ha spiegato a Today.it Claudia Marà, militante italiana del Ptb a Bruxelles. "Siamo un partito di 'terreno', che a differenza degli altri è presente sui territori al di là delle scadenze elettorali. E non con passerelle estemporanee dei leader, ma con la partecipazione costante della base dei militanti, con un lavoro continuo sul territorio per sensibilizzare e mobilizzare la cittadinanza sulle battaglie politiche che gli eletti portano in parlamento, ma anche supportando i picchetti nelle fabbriche e le vertenze importanti come nella grande distribuzione e nei trasporti", ha precisato Marà, originaria dell'Abruzzo. Lontano dalla retorica bocconiana della "classe dirigente", che tanto piace ai partiti nostrani, il Ptb pesca i suoi tesserati (ed eletti) dal nuovo proletariato (infermieri, cassieri dei supermercati, autisti degli autobus, piccoli indipendenti a partita Iva), così come dalla classe media che vede erodere il potere d'acquisto (insegnanti, architetti, ricercatori universitari). Tutti si definiscono come persone 'normali', anche una volta ottenuto un seggio.

Populismo di sinistra?

Becero populismo ? Dilettanti allo sbaraglio come i primi eletti del Movimento 5 Stelle? Di primo acchito le accuse suonano sensate. Ma la ricetta a ben guardare è un po' più complessa. "Il Ptb cura la formazione politica dei tesserati e fornisce un apposito supporto a candidati ed eletti affinché non si facciano trovare impreparati di fronte alle sfide del loro compito", ha precisato la militante, che lavora come ricercatrice universitaria sui temi dei diritti dei lavoratori. Altra "arma" convincente di fronte a un elettorato sempre più deluso: le scelte sul salario degli eletti. Anche questo un tema dal sound pentastellato. "Come si fa a restare connessi alla vita della gente normale quando si guadagnano 7mila euro al mese? I nostri eletti vivono con un salario mediano (pari a circa 2300 euro in una città come Bruxelles, ndr), perché versano una grossa parte del loro salario al partito", ha dichiarato Marà.

Il leader figlio di operai

Per il Ptb la regola del salario vale per tutti, anche per il presidente Raoul Hedebouw, eletto sia nella città natia Liegi che come deputato federale. Al vertice, l'ex portavoce oggi leader, ci è arrivato senza avere alle spalle comici di successo né un'azienda di comunicazione alle spalle. Figlio di due operai siderurgici e attivisti della Confederazione dei sindacati cristiani (Csc), Hedebouw ha studiato botanica prima di dedicarsi a tempo pieno al partito. Bilingue, polemico e provocatore, propone una "versione moderna del socialismo" e di "bloccare la cultura del denaro", che domina negli altri partiti.

Spostare l'asse del programma

Ad accompagnare il percorso c'è un programma di 'rottura' con le politiche del passato di cui beneficerebbero solo le classi più agiate. I leit-motiv sono: giustizia fiscale, lo sblocco dei salari, la battaglia per riportare la pensione a 65 anni, il diritto all'abitare (con più alloggi sociali), politiche per il clima che mettano "le mani in tasca alle multinazionali e non ai lavoratori". Ha proposto inoltre l'Iva allo 0% sui prodotti alimentari, una misura da finanziare eliminando le scappatoie fiscali sulle plusvalenze sulle azioni in Borsa, che a suo avviso costano allo Stato belga 4 miliardi di euro. Pur non essendo un partito mai andato al governo, la capacità del Ptb è stata finora quella di spostare l'asse del discorso politico. Nel 2022 ad esempio aveva lanciato una grossa campagna per chiedere di ridurre al 6% l'Iva sul gas e sull'elettricità (che erano al 21%). Il vasto sostegno popolare ha spinto la mega coalizione di partiti al governo ad adottare la misura.

Al governo in una piccola città

I critici sostengono che il Ptb sia un partito destinato a restare all'opposizione. Troppa utopia per la complessa politica belga, costellata di compromessi e gigantesche coalizioni, finora snobbate dagli odierni "marxisti". Tranne in un'occasione, l'unica in cui il Ptb è salito al potere. Nel piccolo comune di Zelzate nelle Fiandre orientali, una cittadina di 13.500 abitanti, nel 2018 i due partiti di sinistra (Ptb e sp.a - partito socialista fiammingo) sono riusciti a rovesciare la maggioranza di destra al potere dal 2012. I socialisti hanno ottenuto la carica di sindaco, il Ptb due incarichi di assessore. Priorità messa in atto: il cambiamento fiscale. "Ciò significa che abbiamo investito nelle persone e nei lavoratori autonomi riducendo le tasse. E abbiamo compensato questo con un maggiore contributo per le grandi aziende, per le multinazionali che circondano il comune", ha spiegato Steven De Vuyst, parlando al podcast Politics Fiction della rete radiotelevisiva nazionale Rtbf. L'altra misura cardine è stata la riduzione delle spese del collegio comunale, passando da sei a quattro assessori. Hanno poi messo fine alla privatizzazione di alcuni servizi comunali, aumentando gli investimenti nelle infrastrutture locali, senza portare però in rosso il bilancio del comune. Miracolo? Utopia? Impossibile da replicare altrove? Una cosa sembra certa: almeno in Belgio per chi si identifica con la sinistra c'è chi vota senza doversi per forza "turare il naso".