Pianificano attentato sul bus, un passeggero li sente e li fa arrestare

Pensavano evidentemente di non essere ascoltati, e così si erano messi a pianificare un attentato a bordo di una corriera. Ma non hanno fatto i conti con l'udito attento di un altro passeggero del mezzo, che dopo aver captato la loro conversazione li ha denunciati alle forze dell'ordine.

Sembra una storia da film, o una barzelletta da bar, ma è quello che è successo giovedì 11 gennaio tra Francia e Belgio, quando la polizia belga ha arrestato tre uomini che stavano viaggiando su un autobus della compagnia Flixbus da Lille a Bruxelles, dopo la segnalazione di un passeggero della stessa corsa che li ha sentiti confabulare per organizzare un attentato.

Come riporta il quotidiano Politico, la chiamata dell'uomo è stata "immediatamente presa molto sul serio" dalle autorità, che sono sul chi vive dopo l'ultimo attacco terroristico nella capitale belga dello scorso ottobre, quando un assalitore ha fatto fuoco nel centro di Bruxelles uccidendo due fan della nazionale svedese di calcio.

Da allora, il governo federale di Alexander De Croo ha annunciato nuove misure per garantire una sicurezza rafforzata nel Paese e garantire una risposta tempestiva e coordinata a potenziali minacce.

Per ora la polizia non ha fornito ulteriori dettagli sui tre fermati. Contestualmente al loro arresto, i passeggeri sono stati fatti scendere dall’autobus e perquisiti uno per uno, così come i bagagli e tutto il veicolo.