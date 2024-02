Il Belgio richiama alle armi la popolazione: "Diventate riservisti, la Russia è un rischio"

"Faccio appello alla popolazione: diventate riservisti". Il Belgio richiama alle armi i suoi cittadini dinanzi ai rischi crescenti provenienti dalla Russia. Lo fa per voce della sua ministra della Difesa, Ludivine Dedonder, che in un'intervista al quotidiano locale 7sur7 rilancia il problema della carenza di personale nell'esercito, già sollevata da alti ufficiali del Paese.

"Attualmente abbiamo circa 3.300 riservisti attivi, ma sono troppo pochi", spiega Dedonder. Per questo, il governo si sta attivando con una serie di misure per rendere "più attraente" lo status di riservista. "È stata appena approvata una nuova legge in tal senso - ricorda la ministra - Le condizioni saranno più flessibili: i soldati di carriera che lasciano la Difesa potranno restare riservisti per altri dieci anni, se lo desiderano. Stiamo anche estendendo il periodo durante il quale un riservista può essere richiamato dopo l’addestramento". L'obiettivo per il 2024 è "reclutare circa 1.050 riservisti aggiuntivi".

Al giornalista che le fa notare i problemi di chi lavora nel conciliare occupazione e l'eventuale formazione militare, Dedonder replica sottolineando che "i leader aziendali si stanno gradualmente rendendo conto che è positivo anche per loro 'scambiare' i propri dipendenti con la Difesa". La ministra fa l'esempio della sicurezza informatica: "Le aziende del settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e l’esercito possono imparare gli uni dagli altri", dice.

L'appello di Dedonder arriva dopo che nelle settimane scorse i Paesi baltici dell'Ue hanno lanciato l'allarme su un possibile attacco ai loro danni da parte della Russia. Un'allarme condiviso da esponenti dell'esercito belga, tra cui l’ammiraglio Michel Hofman: "L'Europa deve prepararsi con urgenza. Coloro che desiderano la pace farebbero bene a prepararsi alla guerra, per scoraggiare la Russia", ha detto lo scorso dicembre.

Dedonder specifica però che la Difesa belga non ha "alcuna indicazione concreta che la Russia stia preparando un attacco contro la Nato". Mosca "cerca di destabilizzarci con notizie false e attacchi informatici" e "dobbiamo prendere la questione sul serio, ma nel giusto contesto". Per la ministra, "tutti devono capire che la guerra in Europa è una possibilità, ma non necessariamente accadrà. Dobbiamo rafforzare le nostre difese e non cercare un’escalation con la Russia, perché al momento non esiste una minaccia reale", chiarisce Dedonder.