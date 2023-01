In aumento le banconote false in circolazione: il vademecum della Bce per riconoscerle

Nel 2022, la Banca centrale europea ha ritirato dalla circolazione 376mila false banconote in euro, per un valore totale di 17 milioni di euro. Si tratta del secondo livello più basso mai registrato dall'introduzione della moneta unica, anche se in aumento dell'8,4% rispetto al 2021.

In pratica lo scorso anno, secondo i dati Bce, sono stati individuati 13 falsi per ogni milione di banconote autentiche in circolazione. I tagli da 50 euro sono quelli maggiormente utilizzati contraffatti, con una quota del 40% del totale di biglietti falsificati. Seguono i tagli da 20 euro. Il 96,6% delle banconote falsificate è stato rinvenuto in Paesi dell'area dell'euro, il 2,7% proviene da Stati membri dell'Ue non appartenenti all'area e lo 0,7% da altre regioni del mondo.

Come riconoscere i falsi

La maggior parte dei falsi è facilmente individuabile, poiché non contiene le caratteristiche di sicurezza o ne reca solo pessime imitazioni. L'autenticità dei biglietti può essere verificata con il semplice metodo basato sulle tre parole chiave "toccare, guardare, muovere", descritto nella pagina dedicata alle caratteristiche di sicurezza e nei siti Internet delle banche centrali nazionali dei Paesi dell'area dell'euro.

L'Eurosistema sostiene inoltre le categorie professionali che operano con il contante assicurando che le apparecchiature per la selezione, verifica e accettazione delle banconote che hanno superato i controlli di idoneità siano in grado di individuare e trattenere i falsi in maniera affidabile. Se una banconota appare sospetta, può essere subito confrontata con un'altra di autenticità comprovata. Se la presunta falsificazione trova quindi conferma, occorre contattare le forze dell'ordine o, a seconda della prassi vigente nel paese, la banca centrale nazionale oppure una banca commerciale o al dettaglio.