La Russia designa il battaglione Azov come organizzazione terroristica

La Corte suprema di Mosca ha designato il battaglione Azov come organizzazione terroristica, proibendo di conseguenza ogni sua attività sul territorio di russo. In seguito a questa decisione i soldati catturati, come quelli dell' Azovstal, rischiano pene detentive che possono andare fino a 20 anni solo per l'appartenenza al gruppo.

"Riconosciamo l'associazione paramilitare nazionalista Azov come organizzazione terroristica e ne vietiamo le attività in Russia", ha dichiarato il tribunale in un comunicato, sottolineando che la decisione entra in vigore "immediatamente". L'udienza del tribunale si è svolta in gran parte a porte chiuse perché i materiali presentati sono classificati come segreti. Il tribunale ritiene che l'ideologia del battaglione includa elementi di "razzismo biologico estremo", piani di segregazione razziale nella sfera giuridica, rifiuto della democrazia, della morale e del diritto internazionale.

La Corte ha inoltre accusato i suoi membri di attaccare i rappresentanti delle minoranze etniche e gli oppositori politici, di intimidire la comunità russofona in Ucraina, di effettuare rapimenti e di ricorrere alla tortura, soprattutto nella regione del Donbass, nell'est del Paese. Il Reggimento Azov, che ha radici di estrema destra e ultranazionaliste, è stato una delle formazioni militari ucraine più importanti che hanno combattuto contro la Russia nell'Ucraina orientale.

Creato nel 2014 da volontari e poi integrata nell'esercito regolare ucraino, si è distinto per la difesa della città portuale di Mariupol, nel sud-est dell'Ucraina, conquistata dalla Russia dopo un assedio durato diversi mesi. Dopo settimane di intensi combattimenti e bombardamenti, gli ultimi difensori di Mariupol, trincerati nella fabbrica Azovstal, si sono infine arresi lo scorso maggio.

Il reggimento Azov è accusaato dal Cremlino e i media pubblici russi, ma non solo, di essere un gruppo neonazista che ha commesso crimini di guerra in Donbass a partire dalla dichiarazione di indipendenza delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. Kiev afferma invece che è stato riformato e che ora è lontano dalle sue origini radicali.

In una dichiarazione pubblicata su Telegram, il Reggimento Azov ha affermato che la Russia sta cercando nuove giustificazioni per i crimini di guerra e ha esortato il Dipartimento di Stato americano a designare la Russia come Stato terrorista. "Dopo l'esecuzione pubblica dei prigionieri di guerra del reggimento 'Azov' a Olenivka, la Russia sta cercando nuove scuse e spiegazioni per i suoi crimini di guerra", ha affermato l'unità nel post, riferendosi all'esplosione della scorsa settimana in un sito che ospitava prigionieri di guerra ucraini, che secondo Mosca ha ucciso oltre 50 persone.