“Basta dibattiti tv con l’estrema destra”: i partiti belgi oscurano gli alleati di Salvini

In Belgio, i partiti considerati di estrema destra - come il Vlaams Belang, alleato della Lega al Parlamento europeo - non possono andare al governo del Paese né ricoprire incarichi istituzionali per effetto del cosiddetto cordone sanitario. Si tratta di un accordo stretto tra i principali partiti, dal centrodestra alla sinistra, che impedisce all’estrema destra di toccare palla quando si tratta di formare un nuovo governo o eleggere le più alte cariche dello Stato. La nuova versione del cordone sanitario, firmata questa settimana da cinque partiti, prevede anche l’esclusione degli esponenti della destra estrema dai dibattiti sui media tradizionali o sui social.

Si tratta della ‘Carta della Democrazia 2.0’, un documento firmato da cinque partiti del Belgio francofono: Partito Socialista, Ecolo (ambientalisti), DéFI (centristi), Movimento Riformatore e Les Engagés (entrambi di centrodestra). Le formazioni firmatarie si sono impegnate a non prendere più parte “a qualsiasi dibattito o manifestazione a cui partecipino rappresentanti di formazioni o partiti politici portatori di ideologie o proposte idonee ad attaccare i principi che fondano la nostra democrazia”, ??si legge nel documento. Il testo esclude inoltre qualsiasi accordo politico con l’estrema destra, sia a livello locale che nazionale.

L’accordo tra i cinque partiti del Belgio francofono andrà a colpire principalmente i nazionalisti fiamminghi del Vlaams Belang, prima forza politica nelle Fiandre e formazione erede del Vlaams Blok, partito sciolto per ordine dei giudici nel 2004 per via del suo “ripetuto incitamento alla discriminazione”. Il Vlaams Belang fa parte del gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo, lo stesso a cui hanno aderito gli europarlamentari della Lega, e nel dicembre 2019 accolse Matteo Salvini ad Anversa “come una rockstar” raccontò il magazine Knack.

Probabile l’esclusione dai talk show politici anche delle formazioni minori dell’estrema destra francofona, come il Movimento Nation e Chez Nous. Tuttavia, il fatto che i soli partiti del Belgio francofono abbiano firmato il documento non impedirà alle formazioni ‘gemelle’ delle Fiandre - come i socialisti di Vooruit o i Liberali e Democratici Fiamminghi del premier Alexander De Croo - di partecipare ai faccia a faccia in tv con gli esponenti del Vlaams Belang.

I giornali belgi hanno però evidenziato la mancata adesione alla ‘Carta della Democrazia 2.0’ da parte del Partito del Lavoro del Belgio, formazione d’ispirazione marxista e anti-capitalista accreditata dai sondaggi come terza forza politica nella regione della Vallonia e a Bruxelles. Il partito di estrema sinistra ha scelto di non aderire al cordone sanitario nei media contro l’estrema destra “per una questione strategica”, ha spiegato al giornale Le Soir il leader Raoul Hedebouw.

Effettivamente, il Partito del Lavoro è una delle poche forze politiche nazionali che si presenta con lo stesso simbolo in tutto il Belgio. “Applicheremo il cordone sanitario nei media francofoni”, ha garantito Hedebouw, ma “non nelle Fiandre, dove vogliamo contrastare il Vlaams Belang”.