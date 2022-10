“Basta controlli su rumeni e bulgari, siano trattati come tutti i cittadini Ue”

Un’esclusione discriminatoria. Il Parlamento europeo ha chiesto agli Stati membri di ammettere Romania e Bulgaria nell'area Schengen di libera circolazione entro la fine dell’anno. I due Paesi dell’Est Europa, hanno denunciato gli eurodeputati, soddisfano da tempo i criteri necessari per l’adesione allo spazio Schengen. Ciononostante non vengono ammessi e i loro cittadini sono ancora costretti a passare per i controlli alle frontiere.

In una risoluzione adottata a Strasburgo con 547 voti favorevoli, 49 contrari e 43 astenuti, gli europarlamentari hanno chiesto al Consiglio, dove sono rappresentati i governi nazionali, di ammettere Romania e Bulgaria nella zona Schengen entro la fine dell’anno. Ciò - si legge in una nota del Parlamento europeo - dovrebbe garantire l'abolizione dei controlli sulle persone a tutte le frontiere interne per entrambi i Paesi dall'inizio del 2023.

Secondo gli europarlamentari, il mantenimento dei controlli alle frontiere interne è discriminatorio e ha un grave impatto sulla vita dei lavoratori transfrontalieri e dei cittadini. Il mancato ingresso nello spazio di libera circolazione, hanno aggiunto gli eurodeputati, danneggia anche le importazioni e le esportazioni.

Attualmente, tutti gli Stati membri dell’Ue ad eccezione di Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda e Romania fanno parte dell'area Schengen, che comprende anche alcuni Paesi extra-Ue: Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein. I deputati hanno chiesto più volte che Bulgaria e Romania vengano ammesse nella zona Schengen, come in una risoluzione del 2018 sull'argomento, la risoluzione del 2020 sullo stato di Schengen nel contesto della pandemia e una relazione del 2021 sul funzionamento della zona di viaggio. L'adesione di nuovi Paesi a Schengen richiede però una decisione unanime del Consiglio dell'Ue.