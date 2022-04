"Deputata distrae il premier accavallando le gambe"

Per distrarre Boris Johnson durante i suoi interventi in Aula, la vice leader dell'opposizione a Westminster accavalla le gambe in maniera provocante, come Sharon Stone in Basic Instinct. Sta scatenando polemica nel Regno Unito l'accusa rivolta alla vice leader del Labour, Angela Rayner, mossa da un deputato conservatore che ha parlato con il Mail on Sunday. “Sa che non può competere con la formazione per dibattiti della Oxford Union di Boris, ma ha altre capacità, che a lui mancano. Lo ha ammesso quando ha avuto un drink con noi nel bar della Camera", ha detto il parlamentare Tory, il cui nome non è stato rivelato dal tabloid.

Queste parole sono state condannate dallo stesso premier, che su Twitter ha difeso Rayner. "Per quanto non sia d'accordo con lei su quasi tutte le questioni politiche, la rispetto come parlamentare e deploro la misoginia diretta contro di lei in modo anonimo", ha scritto sul social Johnson per poi rinnovarle personalmente la sua solidarietà in un messaggio personale. "Sono accusato di uno 'stratagemma' per 'distrarre' il primo ministro indifeso - essendo una donna, avendo le gambe e indossando vestiti. Sto cospirando per 'mandarlo fuori strada'”, aveva scritto la stessa Reyner su Twitter, accusando “le cheerleader di Boris Johnson”, di “diffondere diffamazioni disperate e perverse nei loro falliti tentativi di salvargli la pelle”. “Sanno esattamente cosa stanno facendo, le bugie che raccontano”, ha continuato la deputata secondo cui il premier e “le sue cheerleader hanno chiaramente un grosso problema con le donne nella vita pubblica”.

Chris Philp, il ministro della Tecnologia, ha detto a Sky News che “nessuno dovrebbe subire questi abusi misogini”, e ha garantito che se si dovesse scoprire chi ha pronunciato quelle parole sarebbe soggetto a un procedimento disciplinare. “Siamo tutti sconvolti”, ha detto.