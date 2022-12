Barcone affonda tra la Francia e l'Inghilterra: almeno quattro morti

Una piccola imbarcazione che trasportava migranti è affondata al largo della costa sud-orientale dell'Inghilterra, uccidendo alcuni dei passeggeri a bordo. Secondo le ultime informazioni, quarantatré persone sono state tratte in salvo, mentre almeno quattro sono morte. Si crede che tra i passeggeri del gommone affondato vi siano anche dei bambini. E il bilancio delle vittime, purtroppo, è destinato a salire.

Secondo quanto si apprende, uno dei passeggeri ha lanciato una richiesta di soccorso poco prima delle 3 del mattino, dopo che il gommone ha iniziato a imbarcare acqua, e le guardie costiere britannica e francese sono state allertate. La guardia costiera britannica ha inviato nell'area diverse squadre di soccorso e scialuppe di salvataggio, oltre a elicotteri della marina francese e a un peschereccio.

L'esperto marittimo Matthew Schanck, che ha condotto ricerche sugli annegamenti avvenuti l'anno scorso nel Canale della Manica in cui hanno perso la vita almeno 27 persone, ha commentato la situazione dicendo: "Sono semplicemente sotto shock. Avevamo detto che sarebbe successo di nuovo e purtroppo è successo. Sembra che siano state impiegate molte risorse per questo salvataggio, il che è incoraggiante: sembra che si sia imparato qualcosa dalla tragedia dell'anno scorso".

Negli ultimi giorni le temperature sono scese significativamente in tutta la Gran Bretagna, portando la neve anche nelle zone vicine alla costa. Compiere questo viaggio con queste temperature dimostra "quanto siano disperate le persone", ha dichiarato Alex Fraser, direttore del servizio di assistenza ai rifugiati della Croce Rossa britannica."Nessuno mette a repentaglio la propria vita in questo modo se non sente di non avere altra scelta, e finché non avremo percorsi sicuri più accessibili per le persone che chiedono asilo, c'è il rischio di assistere ad altri incidenti del genere", ha detto Fraser. Il numero di migranti arrivati in Gran Bretagna attraverso questa rotta ha raggiunto il record di oltre 40mila quest'anno.