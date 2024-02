Come la Banca centrale russa potrebbe finanziare l'Ucraina (e l'Ue)

L'Ucraina chiede da tempo di potere finanziare il proprio sforzo bellico per rispondere all'aggressione della Russia utilizzando i beni e gli asset russi congelati dai Paesi occidentali. Adesso, dopo diverse ritrosie, l'Ue ha mosso il primo passo per mettere le mani su un pezzo di questo patrimonio miliardario sottratto agli oligarchi del Cremlino. Per la precisione, si tratta delle attività e delle riserve della Banca centrale russa, che secondo diverse stime potrebbero valere oltre 3 miliardi di euro all'anno. Solo di interessi.

Queste risorse si trovano attualmente congelate nei cosiddetti depositi centrali di titoli (i Csd, secondo l'acronimo inglese), ossia società di servizi finanziari che gestiscono i titoli finanziari, facendo da tramite tra investitori e banche centrali. Una di queste ha sede proprio a Bruxelles: si chiama Euroclear ed è una multinazionale che al suo interno ha diversi azionisti, da J.P. Morgan (che la fondò) allo Stato belga, passando per diverse banche europee. Secondo quanto emerso finora, è nelle casse di Euroclear che si troverebbe il grosso degli asset della Banca centrale russa congelati dall'Ue con le sue sanzioni (in totale, si parla di un patrimonio intorno ai 180 miliardi di euro).

Toccare questi asset è complicato (si aprirebbero questioni legali complesse), ma secondo diversi esperti gli interessi su tali asset potrebbero venire utilizzati in altro modo. Per esempio, dandoli all'Ucraina. La stima, che si basa su dichiarazioni ufficiali della stessa Euroclear, è che nella casse dell'istituto di Bruxelles, grazie ai titoli russi, si siano accumulati 3 miliardi di euro di interessi solo nel 2023.

Per il momento, il Consiglio Ue, che riunisce i 27 Paesi membri, ha deciso di fissare delle norme che chiariscono gli obblighi dei depositi centrali di titoli (non solo di Euroclear) rispetto agli asset russi che detengono. La novità principale riguarda i ricavi: il Consiglio "ha deciso in particolare che i Csd che detengono più di 1 milione di euro di attività della Banca centrale russa devono contabilizzare separatamente i saldi di cassa straordinari accumulati a causa delle misure restrittive dell'Ue e devono tenere separate anche le entrate corrispondenti. Inoltre, ai Csd è vietato disporre degli utili netti che ne derivano", si legge in una nota.

In altre parole, Bruxelles dice a Euroclear e simili di non utilizzare in alcun modo gli utili sui titoli russi congelati, e di metterli da parte. Cosa succederà a questo tesoretto non è ancora stabilito. Il Consiglio parla di una "eventuale istituzione di un contributo finanziario al bilancio dell'Ue raccolto su questi utili netti per sostenere l’Ucraina e la sua ripresa e ricostruzione in una fase successiva". Kiev, per il momento, deve ancora attendere.