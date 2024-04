Bambino di 5 anni ucciso in casa, fermato il padre

Un bimbo di 5 anni è stato ucciso e il padre è accusato di omicidio. Succede a Girona, città a 100 chilometri da Barcellona. L'uomo è stato fermato dalla polizia. La tragedia si è consumata nella notte tra il 2 e il 3 aprile.

Secondo quanto sappiamo finora, il bambino è stato aggredito a morte con una lama e anche la madre è stata ferita. Tutto è accaduto nella loro casa. La donna, sanguinante, ha bussato alla porta dei vicini chiedendo aiuto. Quando i soccorritori sono arrivati, per il piccolo era tardi. La madre è stata trasferita all'ospedale Trueta di Girona. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sotto accusa c'è il padre del bambino e compagno della donna. È stato rintracciato da agenti per strada nella località di Albons, a poca distanza dal luogo dell'omicidio. Da chiarire dinamica e movente.