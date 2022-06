I genitori lo perdono di vista alcuni minuti, bimbo di 6 anni cade in piscina e affoga

Lo avevano perso di vista per alcuni minuti, ma quei pochi minuti sono stati purtroppo fatali. Un bambino britannico di sei anni è caduto in una piscina ed è annegato. La tragedia è avvenuta ieri in un hotel a Maiorca nella località di Sa Coma. Il bambino era in vacanza con la famiglia in una struttura che si trova a circa 20 minuti di auto dalla villa in cui si gira il famoso reality Love Island, vicino a Sant Llorenc des Cardassar.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 17.30 e secondo le fonti locali i genitori avevano perso di vista per alcuni minuti prima che venisse trovato nella piscina privo di vita. Purtroppo i tentativi di rianimarlo sul posto non hanno avuto successo. Secondo i giornali dell'isola, il giovane proveniva dall'Irlanda del Nord. Si tratta del secondo indicente del genere in poco tempo, dopo che un bambino britannico è annegato circa due settimane fa in una piscina sulla Costa Blanca. Freddie Joseph Briggs era morto nella piscina della casa dei genitori nel villaggio di Aigues, vicino a Benidorm, il 25 maggio, portando il consiglio locale a dichiarare tre giorni di lutto.