Nel dinosauro gonfiabile per fare uno scherzo, bimbo di 5 anni muore intossicato dall'elio

Un bambino di cinque anni è morto per avvelenamento da elio dopo aver tentato di usare un palloncino gonfiabile a forma di dinosauro grande quanto lui come costume per fare uno scherzo. Karlton Noah Donaghey, di Gateshead in Inghilterra, è stato ritrovato da sua madre Lisa Donaghey, di 43 anni, sul pavimento della loro casa con il palloncino sopra la testa e il collo. Immediati sono arrivati i soccorsi che hanno prima provato a rianimarlo sul posto, poi lo hanno portato in elicottero alla Royal Victoria Infirmary di Newcastle upon Tyne per cure di emergenza. Lì è rimato per sei giorni in terapia intensiva prima che staccassero al respiratore che lo teneva in vita il 29 giugno scorso.

Come riporta il Daily Mail, che ora ha raccontato la tragica storia, il piccolo aveva tre fratelli: Kaitlin di 25 anni, Joe di 20 e Will di 15. La madre ha raccontato che quel maledetto giorno la famiglia si stava godendo il caldo in giardino. A un certo punto lei è entrata in casa a controllare Karlton dopo che lui era entrato per usare il bagno, ma tardava a tornare. “Quando sono entrata era a terra con il palloncino sopra la testa e il collo. Era un palloncino di dinosauro grande quanto lui. Penso che volesse usarlo come costume per fare uno scherzo alle sue nipoti. Da madre sentivo che se n'era andato, non rispondeva. Aveva gli occhi sbarrati ed era pallido”. Al bambino era stato comprato il grande pallone verde come regalo durante un una gita al luna park con i genitori alcuni giorni prima.

Sembra che la causa della morte sia l'intossicazione da elio, anche se si aspetta il parere finale del medico legale. “È una sostanza tossica che può prendere una vita in pochi secondi. È molto pericoloso. Ha preso la vita di mio figlio, voleva solo essere un dinosauro per gioco”.