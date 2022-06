Basta neonati in Parlamento: "Distraggono e rendono il luogo poco credibile"

I bambini saranno banditi dalla Camera dei Comuni britannica dopo che diversi deputati si sono lamentati del fatto che sarebbe una distrazione e che il parlamento non sarebbe "preso sul serio" se i neonati fossero ammessi in Aula. Il comitato di procedura, un organismo interpartitico che sovrintende i lavori dell'Assemblea, è arrivato alla conclusione dopo che era stata chiesta una revisione delle regole dalla deputata laburista, Stella Creasy, che lo scorso anno aveva scatenato le polemiche portando suo figlio in Aula, lamentando la "mancanza di un'adeguata copertura per maternità" a disposizione dei parlamentari.

Ma i membri del comitato hanno riconosciuto che sebbene ci fossero state "diverse occasioni" in cui i parlamentari avevano coinvolto i bambini nei dibattiti "senza causare interruzioni", questo aveva "contribuito a una certa confusione e a un divario" tra la pratica e le regole. Danny Kruger, deputato conservatore, ha detto alla commissione: “La mia opinione è che solo i membri eletti e il personale della Camera dovrebbero essere in Aula quando siamo seduti. Esistono disposizioni per l'assistenza all'infanzia, quindi non dovrebbero esserci ragioni per cui un membro non può prendere posto perché deve prendersi cura del proprio bambino quel giorno". Anche la parlamentare Tory Alicia Kearns ha affermato che la Camera non è "posto" per un bambino. "Ho chiesto di lasciare i dibattiti per nutrire mio figlio un paio di volte, la possibilità non mi è mai stata rifiutata", ha detto.

Rachael Maskell, parlamentare laburista, ha affermato invece che i bambini dovrebbero essere ammessi perché "un bambino ha diritto a una vita familiare, in linea con l'articolo 8 della legge sui diritti umani", aggiungendo che "il parlamento può riunirsi a volte quando le famiglie sono normalmente insieme”.