Nei Balcani è ‘Jugonostalgia’, la gente rimpiange i tempi di Tito

In tempi di inflazione record e alte bollette del gas e dell’elettricità, la nostalgia del passato è un sentimento abbastanza comune, specie tra le persone più anziane. Ma la Jugonostalgia, termine coniato per indicare la nostalgia dell'ex Jugoslavia, sembra avere motivazioni più profonde della semplice convenienza economica dei "bei tempi andati", tanto che diversi giovani che oggi abitano nei Paesi dei Balcani occidentali sembrano sentire la mancanza di un’epoca che non hanno mai vissuto. Si tratta degli anni in cui a governare l’ex grande Stato socialista era il presidente Josip Broz, meglio noto in tutto il mondo come maresciallo Tito.

Senza dubbio, in tanti sentono al mancanza della ‘grandezza’ dell’ex Paese famoso in tutto il mondo e rimpiazzato da piccoli Stati, alcuni dei quali si sono ulteriormente divisi dopo la ‘balcanizzazione’ della Jugoslavia (come la Serbia e il Montenegro) o che hanno già cambiato nome nella loro breve storia indipendente (come l’ex Macedonia che oggi si chiama Macedonia del Nord).

Un reportage del giornale britannico The Guardian fa il punto sul fenomeno della nostalgia per il periodo storico che va dal 1945 al 1992, quando la Jugoslavia si dissolse prima in cinque poi in sette piccoli Stati, dando vita al neologismo ‘balcanizzazione’ proprio per definire la frammentazione di una comunità in tante realtà più piccole, spesso in conflitto tra loro. Dalla ‘morte’ dell’ex Jugoslavia sono infatti nati diversi Paesi: Slovenia e Croazia, entrambi parte dell’Unione europea, ma anche Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo e Bosnia ed Erzegovina.

Secondo un recente sondaggio, in Serbia l'81% degli intervistati afferma di ritenere che la divisione dell’ex Jugoslavia sia stata negativa per il proprio Paese. In Bosnia ed Erzegovina il 77% condivide questo sentimento. Anche in Slovenia, che è stato il primo Paese dell'ex Jugoslavia ad entrare nell'Ue, il 45% delle persone afferma ancora che la balcanizzazione della ex repubblica socialista ‘non allineata’ né con gli Usa né con l’Urss sia stata dannosa. Solo il 10% dei partecipanti al sondaggio in Kosovo rimpiange i tempi in cui Pristina non era altro che la capitale di una regione autonoma.

Per Larisa Kurtovic, antropologa politica di Sarajevo che studia l'identità post-jugoslava della Bosnia, il termine Jugonostalgia è inappropriato. "La nostalgia implica una sorta di malinconia o desiderio", ha detto la studiosa al Guardian. Kurtovic sostiene che il sentimento più condiviso tra i presunti ‘nostalgici’, specie tra i più giovani, è un modo più critico di guardare alla storia dell’ex Paese, valutandone sia i lati positivi che quelli negativi. E l'unità dei Paesi oggi indipendenti (e alcuni dei quali in conflitto tra loro) va sicuramente annoverata tra gli aspetti di cui si sente la mancanza.