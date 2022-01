Babysitter sospettato di aver ucciso un bimbo di 4 anni

Doveva accompagnarlo dai nonni mercoledì scorso. Invece, il corpo del piccolo Dean Verberckmoes, 4 anni, è stato ritrovato solo giorni dopo, a diversi chilometri di distanza e in un altro Paese, senza vita. Probabile che a indicare il luogo del ritrovamento sia stato lui, Dave De Kock, il babysitter di 34 anni che si prendeva cura di Dean e della sorellina. E che nel 2010 era stato condannato a 10 anni di carcere per maltrattamenti e per aver causato la morte di un bambino di 2 anni, scrive La Libre

La vicenda, seguita dai media di Belgio e Olanda, comincia a Saint-Nicolas, piccolo comune belga al confine con i Paesi Bassi, in seguito alla denuncia della madre di Dean, che aveva allertato la polizia dopo aver scoperto che il bambino non era stato consegnato ai nonni e che il babysitter era irrintracciabile. Ad aumentare i sospetti sull'uomo, la scoperta del precedente penale di De Kock, uscito dal carcere nel dicembre del 2018.

Allertata per la vicinanza di Saint-Nicolas con la Zelanda, regione meridionale dei Paesi Bassi, la polizia olandse ha rintracciato prima il babysitter e poi il corpo del bambino. "Il corpo di Dean, 4 anni, dal Belgio, è stato purtroppo trovato in Zelanda", ha detto la polizia olandese in una nota. “Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato e inviamo le nostre condoglianze alla sua famiglia”, ha aggiunto.