"Ho fatto condannare il governo che discrimina i migranti"

Il governo del Belgio ha dichiarato a fine agosto che non accetterà nei centri di accoglienza uomini soli, ma solo famiglie per "dare la priorità ai bambini". L'annuncio da parte della segretaria di Stato all'Asilo e alla Migrazione, Nicole de Moor, attesta in verità un metodo già in atto da parte dello Stato belga da circa due anni. A seguito della mancata messa a disposizione di un alloggio e di altri aiuti materiali in favore dei richiedenti asilo sono fioccate le denunce, sia direttamente da parte dei richiedenti asilo privati dei loro diritti, che da parte delle associazioni impegnate sul fronte dell'accoglienza. I tribunali del Belgio hanno rinviato la questione anche alla Corte europea dei diritti umani (Cedu). Per non aver garantito le cure connesse al diritto d'asilo, lo Stato belga è stato condannato sia dalla Corte europea dei diritti umani (Cedu) nel novembre 2022 che da un tribunale belga a luglio di quest'anno. La questione riguarda anche l'Italia, dove ad esempio in Trentino centinaia di uomini sono rimasti senza un tetto e privi di tutele giuridiche. EuropaToday ha intervistato Tristan Wibault, uno degli avvocati che ha rappresentato davanti alla Cedu varie organizzazioni contro lo Stato belga per il mancato aiuto fornito ai richiedenti asilo.

Come giudica il rifiuto di uomini single nei centri di accoglienza?

Assolutamente illegale. Si tratta di un atto totalmente al di fuori della legislazione. Esiste una legge, che traspone direttamente la direttiva europea sull'accoglienza, la quale stabilisce che dal momento in cui una persona presenta una richiesta di asilo ha diritto dal primo giorno ad una serie di aiuti materiali, tra cui un alloggio. Lo Stato è libero di organizzare l'accoglienza come meglio crede, fornendo un aiuto finanziario o direttamente un supporto materiale, ad esempio garantendo un posto letto in un centro aperto, ma è comunque obbligato a fornire questo aiuto. Lo Stato belga però negli ultimi due anni ha spesso negato questo diritto invocando cause di "forza maggiore".

Poteva farlo?

No, dato che l'obbligo è stata confermato anche dalla Corte europea dei diritti umani, la quale ha stabilito che non c'è alcuna possibilità di ritardo. Esiste un'obbligazione di risultato, nel senso che lo Stato è tenuto a fornire questo aiuto, non solo a fare tutto il possibile per offrirlo.

Ma davanti ai giudici avete dimostrato che sistematicamente non lo ha fatto...

E per questo motivo lo Stato belga è stato condannato. La Cedu ha condannato sia lo Stato che Fedasil (l'Agenzia federale per l'accoglienza dei richiedenti asilo, ndr) per non aver rispettato l'obbligo di fornire accoglienza (148 persone, soprattutto uomini, avevano presentato istanza davanti al tribunale del lavoro, che ha poi rinviato alla Cedu, ndr). A livello legale non c'è alcuna discussione da fare. È stato detto e ridetto, giudicato e ri-giudicato che questo comportamento è illegale.

Come si è arrivati a questa sentenza della Cedu?

Quando, nell'estate del 2022, lo Stato belga ha iniziato a non dare più esecuzione alle sentenze del Tribunale del lavoro che gli imponevano di fornire strutture di accoglienza, queste persone si sono rivolte alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha emesso migliaia di decisioni come misure provvisorie. Questa sentenza, emessa in tempi molto rapidi (meno di un anno, cosa eccezionale a Strasburgo), è quindi una sentenza pilota, e centinaia di altre domande sono pendenti.

Il governo belga, come spesso avviene in altri Paesi, si era appellato ad una carenza di posti nelle strutture di accoglienza. I giudici come l'hanno valutato?

C'era stata una prima sentenza della Corte d'Appello di Bruxelles dell'ottobre 2022 che era stata molto severa nei confronti di Fedasil e aveva criticato la limitatezza delle soluzioni proposte. Poi la sentenza emessa dal Tribunale di Bruxelles su un ricorso dell'ordine degli avvocati e di varie associazioni a nome di un interesse collettivo ha constatato nuovamente che non erano state esplorate tutte le soluzioni possibili e ha condannato la segretaria di Stato all'Asilo e alla Migrazione per aver violato lo Stato di diritto... il che è un bel risultato.

Quali sarebbero altre possibili soluzioni?

C'è un'enormità di alternative, ma il governo si rifiuta di metterle in pratica. Dopo aver constatato la scarsità di strutture, ha annunciato che aprirà nuovi spazi di accoglienza, ma ci vorrà del tempo. È un processo lungo e complesso da realizzare. Nel frattempo le persone restano per strada.

Quali alternative esistono allora?

Alcune organizzazioni propongono di ospitare le persone negli alberghi e i posti disponibili ci sarebbero, ma voglio ricordare che non si tratta solo di offrire un alloggio. Quando una persona rientra nel circuito del diritto d'asilo entro trenta giorni bisogna verificare una serie di problematiche e di elementi per ciascun caso, che si tratti di problemi di salute, difficoltà linguistiche o l'aver subito violenze. Bisogna insomma fornire un aiuto adeguato alle circostanze specifiche, incluso un supporto di tipo giuridico. Quello che fa il governo invece non corrisponde in alcun modo alle necessità dell'accoglienza.

Alberghi a parte, quale altra strada si potrebbe perseguire?

L'alternativa sarebbe quella di rinviare queste persone al sistema di sicurezza sociale che esiste già per la cittadinanza belga. Ad esempio accogliendo queste persone nei centri già previsti per i senza fissa dimora. I richiedenti asilo potrebbero poi rivolgersi direttamente alle amministrazioni comunali e ai Cpas (Centro pubblico di azione sociale – si tratta di organismi pubblici responsabili di fornire assistenza sociale, ma anche altre specifiche misure di accompagnamento e di sostegno, psicologico, sociale, finanziario, medico, amministrativo, ndr). Queste soluzioni sono però considerate dei tabù.

Per quale motivo?

Il governo subirebbe una pressione politica enorme, in particolare da parte dei sindaci e della N-Va (il partito di destra che domina nella regione delle Fiandre, ndr). Se passasse invece l'altra idea, quella degli alberghi, i migranti finirebbero con l'essere considerati dei "turisti". Ci sarebbe allora un problema "simbolico", con la destra che sosterrebbe che le persone potrebbero essere attirate a venire a vivere in Belgio, perché noi li facciamo alloggiare negli hotel come se fossero dei privilegiati. Un'assurdità tenuto conto delle condizioni di vita da cui provengono queste persone.

Com'è possibile che, nonostante le condanne, lo Stato belga continui col rifiuto di garantire accoglienza ai richiedenti asilo?

Le sentenze non bastano. Il governo non è stato solo condannato, ma neppure applica il giudizio. Sarebbe inoltre tenuto a pagare centinaia di euro di multa per ogni giorno in cui non rispetta le sentenze. Siamo ormai arrivati a milioni di euro di multa, ma questo denaro è impossibile da recuperare per ragioni tecniche. Questa "impunità" permette quindi al governo di proseguire con le violazioni perché non viene sanzionato a livello politico.

Chi trae vantaggio da questa gestione di cattiva qualità oltre che illegale?

Gestendo male l'immigrazione è l'estrema destra che si rinforza, perché si contribuisce a nutrire l'idea di una situazione ingestibile. Questo incita le persone a pensare che siano necessarie soluzioni radicali, come il rifiuto o l'espulsione dei richiedenti asilo. Una politica che invece gestisce in modo razionale e senza allarmismi la questione dimostrerebbe che si tratta di una situazione normale e che non c'è alcuna "invasione" in corso.

Quali sono le conseguenze sul piano sociale ?

È una situazione estremamente pericolosa. Le persone richiedenti asilo vengono private della loro dignità e al tempo stesso viene messa da parte della politica una pressione eccessiva sui cittadini, che spesso non riescono ad essere sufficientemente informati rispetto a queste tematiche per comprenderle appieno.