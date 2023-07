Avvistato un leone libero in città, parte la caccia al felino

È partita una caccia al leone nelle strade di Berlino, dove la polizia ha avvertito la popolazione di rimanere in casa alla periferia sudoccidentale della capitale tedesca mentre a rintracciare l'animale selvatico che sarebbe in fuga. Un'operazione delle forze dell'ordine è iniziata nella notte con l'invio di due elicotteri ed è stata ampliata in mattinata con un centinaio di agenti a caccia dell'animale anche con l'utilizzo di droni.

L'allarme è stato lanciato da una telefonata intorno a mezzanotte "da parte di due passanti che avevano visto un animale inseguire un altro", ha dichiarato all'Afp Daniel Keip, il portavoce della polizia del Brandeburgo, la regione che circonda la capitale tedesca. "Uno era un cinghiale e l'altro era chiaramente una leonessa". I due uomini hanno anche registrato un video con i loro telefoni cellulari e gli agenti di polizia esperti hanno confermato che probabilmente si trattava di una leonessa", ha detto Keip. L'area di ricerca copre attualmente i comuni brandeburghesi di Kleinmachnow e Stahnsdorf. L'ufficio federale tedesco per la protezione civile ha emesso un avviso alla popolazione locale, consigliando anche di tenere in casa eventuali animali domestici.

Alla domanda da dove potesse provenire l'animale selvatico, il portavoce della polizia ha risposto che non era chiaro. Ha detto che nella zona c'erano diverse strutture che potevano ospitare un leone, come zoo e circhi, ma che nessuno di questi luoghi aveva segnalato la presenza di un animale in difficoltà. In un'intervista rilasciata al quotidiano berlinese Tagesspiegel, Michel Rogall, il direttore di un circo con sede a Teltow, un'altra città vicina nel sud-ovest di Berlino, ha raccontato di essere stato svegliato alle due di notte dalla polizia per sapere se era scomparso un felino. L'uomo ha espresso dubbi sul fatto che si trattasse davvero di un leone. "Nessun circo in Germania ha più un leone o una tigre", ha dichiarato al giornale tedesco. Dopo aver visto il video mostrato dalla polizia, il signor Rogall ha detto: "Se quello è un leone, mi mangio il cappello".

