Autore pro Hitler ospite nella tv pubblica: "Era all'oscuro dell'olocausto"

Ha scatenato un'ondata di indignazione il fatto che a Malta l'autore di una biografia revisionista di Adolf Hitler, sia stato ospite di una puntata del programma letterario della tv pubblica Tvm, durante la quale ha potuto promuovere il suo libro: Mein Fuehrer Adolf Hitler - La storia e la biografia. Tra le altre cose l'uomo, una guardia carceraria, ha sostenuto che il dittatore non fosse a conoscenza delle atrocità commesse contro gli ebrei, che a suo avviso sarebbero state compiute senza il suo permesso. Il suo intervento ha sollevato una ondata di sdegno e di proteste, con l'associazione degli scrittori Pen Malta che si è dichiarata "scioccata e disgustata" ed il National Book Council che "si è fermamente dissociato dall'autore, dal suo libro e dai suoi contenuti".

Il direttore della Pbs (l'editore radiotelevisivo pubblico), Charles Dalli, ha dichiarato al Times of Malta di trovare "inaccettabili" i commenti fatti da Ronald Bugeja promuovendo il suo libro ed ha annunciato che sarà aperta una inchiesta interna per capire le dinamiche che gli hanno permesso di dichiarare queste cose nella Tv di Stato. Bugeja aveva partecipato al programma di Tvm ?ajjitna Ktieb, presentato da John Demanuele, nel quale ha difeso Hitler e ha detto di essere stato motivato a scrivere il libro perché sostiene che la maggior parte delle persone non è "mai stata istruita" sui dettagli della sua vita.

"Non siamo mai stati istruiti al riguardo. Abbiamo sempre visto questa figura che ha causato una guerra che ha visto accadere certe atrocità", ha detto Bugeja, secondo cui invece oggi ci sarebbero "da nuove prove che prima erano condannate e che nessuno ha potuto vedere", che dimostrerebbero che il dittatore "non era stato nemmeno informato su ciò che stava accadendo. Mi sono chiesto: questa persona ha fatto tutto male, non c'era forse nulla di buono in lui?".

Bugeja ha affermato che Hitler non era a conoscenza delle "atrocità" compiute durante la Seconda Guerra Mondiale e che erano i suoi comandanti subordinati ad andare "oltre i suoi ordini". "Se si legge bene la storia, si può vedere che quando divenne cancelliere, Hitler riuscì a espellere tutti gli ebrei dalla Germania senza uccidere una sola persona", ha detto l'autore del libro, che si è spinto anche oltre affermando che "ebrei e comunisti e il Trattato di Versailles" avevano "spezzato" la Germania e l'avevano gravata di debiti ingenti prima della nomina di Hitler a cancelliere.

L'associazione degli scrittori Pen Malta ha criticato il programma e ha chiesto a Tvm di spiegare perché ha permesso la promozione di un libro che contiene "propaganda nazista" senza una valutazione critica. "Ognuno ha diritto alla propria opinione, ma il dovere dell'emittente pubblica è quello di conoscere la storia, di evidenziare bugie e inganni e di promuovere i valori della democrazia e della tolleranza", ha dichiarato il presidente dell'associazione Immanuel Mifsud, secondo cui "quello che abbiamo qui è un grave insulto al pubblico maltese, che finanzia Tvm, e un insulto ancora più grande a tutte le vittime di questa violenza storica e dei crimini contro l'umanità di Adolf Hitler e dei nazisti".