Il 55% del siti di noleggio auto viola le leggi Ue su trasparenza prezzi e assicurazioni

La maggioranza dei siti di intermediazione di autonoleggio viola le norme Ue sulla trasparenza a tutela dei consumatori. È quanto denuncia la Commissione europea, che ha condotto uno screening su 78 portali web, tra cui anche quelli delle compagnie aeree.

Solo il 45% dei siti analizzati da Bruxelles è conforme agli standard Ue. In quasi un terzo dei siti, per esempio, non è chiaro se i consumatori debbano contattare l'agente o la società di noleggio in caso di domande o reclami. Inoltre, il 28% non menziona chiaramente il nome dell'azienda dell'agente e quasi la metà non informa chiaramente su ciò che è compreso nell'assicurazione.

Le autorità hanno riscontrato problemi anche in relazione alle informazioni sui prezzi, come informazioni incomplete sulle tariffe obbligatorie (ad esempio tariffe per conducenti giovani o tariffe di sola andata). Le autorità nazionali contatteranno i professionisti interessati per far rettificare i loro siti web e, se necessario, avviare azioni di contrasto in linea con le loro procedure nazionali.

"Molti consumatori andranno presto in vacanza e noleggeranno un'auto. Spesso lo fanno su una prenotazione di hotel o sui siti web di compagnie aeree. Occorre fornire ai consumatori informazioni in piena trasparenza sulle condizioni del noleggio e sul ruolo degli intermediari", commenta il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders. "Ad esempio, i consumatori devono sapere quale compagnia devono contattare se il loro volo è posticipato. Devono anche ricevere informazioni chiare e complete sul prezzo intero del noleggio e dell'assicurazione, per evitare brutte sorprese al momento del ritiro dell'auto", aggiunge.