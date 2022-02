Oltre 4mila auto di lusso stanno prendendo fuoco nell’Oceano atlantico

Oltre quattromila auto, tra cui mille Porche e quasi duecento Bentley stanno prendendo fuoco a largo dell’Oceano Atlantico, a poche centinaia di chilometri dalle coste portoghesi. I veicoli si trovano all’interno di una nave cargo, la Felicity Ace, alla deriva dopo che l'equipaggio a bordo è stato costretto a fuggire a seguito dello scoppio di un grande incendio.

La nave, che aveva lasciato il porto di Emden, Germania, il 10 febbraio e che avrebbe dovuto raggiungere il porto di Davisville, negli Stati Uniti, il 23 febbraio ha emesso il 16 febbraio un segnale di emergenza che segnalava la presenza di un incendio, le cui cause scatenanti non sono ancora note.

Dopo che l'incendio è scoppiato nella stiva, si è diffuso e ha costretto i 22 membri dell'equipaggio ad abbandonare la nave. Secondo la Marina portoghese, l'equipaggio è stato subito messo in salvo e portato al sicuro in un hotel locale. Nessun soccorritore o membro dell'equipaggio è stato ferito nell'operazione. Al momento dell'incidente, la Felicity Ace si trovava a circa 170km al largo delle isole Azzorre, una regione autonoma del Portogallo. Attualmente la nave è scortata dalla marina portoghese che sta cercando di spegnere l’incendio, in modo da poter valutare e accertare le cause e le conseguenze dell'incendio. Per il momento non è ancora chiaro quale sia la portata reale del danno, ma si cercherà di calcolarlo nelle prossime ore, spiega il New York Times.

In una comunicazione ufficiale ai suoi clienti colpiti, Porsche ha dichiarato di essere a conoscenza dell'incidente che ha coinvolto la Felicity Ace, che stava effettivamente trasportando alcuni modelli del marchio, e che i concessionari avrebbero fornito ulteriori informazioni una volta che sarebbero stati in possesso di maggiori informazioni.