Auto sulla folla mentre assiste al carnevale: tutti italiani i 6 morti e il conducente

Il Carnevale di La Louvière, cittadina del Belgio, si è trasformato in dramma: due uomini, per circostanze ancora da chiarire, si sono lanciati con la loro auto sulla folla, uccidendo 6 persone. Sia gli autori del folle gesto, sia le vittime sono di origine italiana.

Le vittime avevano tutti legami con l'Italia: Fredric D'Andrea, Fred Cicero, Laure Gara, Mario Cascarano, Micaela e Salvatore Imperiale. Così come i due presunti autori della tragedia, Paolo e Nino F. due cugini trentenni (nati nel 1988 e nel 1990) entrambi nati in Belgio ma da genitori di Comitini, Agrigento. Entrambi condividono il loro amore per le belle macchine e la velocità e secondo quanto appreso stavano guidando una BMW serie 5 nera quando per cause da accertare avrebbero travolto un gruppo di partecipanti al carnevale. Avrebbero tentato di fuggire ma sono stati fermati dalla folla e poi dalle forze dell'ordine.

L'incidente è avvenuto intorno alle 5 di domenica mattina (20 marzo), mentre la folla era radunata per assistere al passaggio dei Gilles, momento che apre ufficialmente il carnevale. Dopo l'irruzione, l'autista e il passeggero hanno provato a fuggire "ma li abbiamo intercettati", ha detto il sindaco.

La città di La Louvière aveva ufficialmente lanciato il suo periodo di carnevale all'inizio di marzo dopo che le edizioni del 2020 e del 2021 erano state annullate a causa dell'emergenza sanitaria.