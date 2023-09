L'autista del bus sviene, un pensionato di 77 anni prende il volante e salva 32 persone

Quando l'autista è svenuto e il pullman ha cominciato a sbandare, non ha esitato a fiondarsi al posto di guida e a prendere il volante, riuscendo a fermare il mezzo e a impedire una tragedia. A compiere il gesto eroico un pensionato di 77 anni. L'episodio è avvenuto sull'autostrada A7, vicino Memmingen, in Germania.

L'autista, 43 anni, ha avuto un collasso circolatorio, ma non è in pericolo di vita. Quando è svenuto, il pullman ha urtato un guardrail, per poi rimbalzare al centro della carreggiata. È stato a questo punto che il pensionato ha preso i comandi, ed è riuscito a fermare il mezzo. A bordo c'erano altri 31 passeggeri. Nessuno di loro è rimasto ferito, secondo quanto riportano i media locali.

