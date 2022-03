In Austria torna l'obbligo di mascherine, primo Paese Ue a fare dietrofront

Il governo austriaco ha fatto marcia indietro e ha reintrodotto l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 in luoghi chiusi in risposta a un aumento di contagi da coronavirus. L’Austria diventa così il primo Paese europeo a reintrodurre alcune restrizioni durante questa nuova ondata, con le nuove disposizioni che entreranno in vigore mercoledì.

"Non mi piace farlo", aveva detto il neoministro della Salute, Johannes Rauch, nell'annunciare la decisione venerdì scorso, ma "la situazione negli ospedali è estremamente tesa, infermieri e personale ospedaliero lavorano oltre il limite delle loro capacità”. Rauch ha sottolineato che da quando è stato deciso di allentare le misure anti-contagio, due settimane fa, i contagi sono aumentati e nelle prossime settimane sono previsti oltre 50mila casi al giorno, in un Paese che conta circa nove milioni di abitanti. Non è ancora stato deciso se vigerà l'obbligo anche nelle scuole.

La task forse che si occupa di suggerire provvedimenti per affrontare al pandemia ha sollecitato provvedimenti più incisivi, visto che l'incidenza settimanale è in costante aumento, come anche la pressione sugli ospedali. A causa della forte carenza di personale sanitario il land Bassa Austria consente anche a positivi a lavorare su base volontaria dopo cinque giorni di quarantena e 48 ore senza sintomi.

Meno di un mese fa l’Austria aveva annunciato la fine di quasi tutte le restrizioni rendendo le maschere Ffp2 obbligatorie solo negli ospedali, nei trasporti pubblici e nei supermercati e annullando l’obbligo di vaccinazione. Rauch ha detto che si rammarica di aver confuso le persone con un'attuazione "avanti e indietro" delle misure e ha sostenuto di aver allentato troppo presto le restrizioni.