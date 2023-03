Aumentano gli stranieri con passaporto Ue, ma calano i nuovi italiani

Mentre nell'Unione europea le concessioni di cittadinanza di uno Stato membro sono in aumento, l'Italia è il Paese che segna il calo maggiore per naturalizzazioni di stranieri. Nel 2021 sono stati ben 827mila gli immigrati che hanno acquisito la cittadinanza dello Stato membro dell'Ue in cui vivevano, con un aumento di circa il 14% (pari a circa 98.300 persone) rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Eurostat relativi al 2021.

I maggiori aumenti di naturalizzazioni in termini assoluti sono stati registrati in Francia (con un aumento di circa 43.900 concessioni di cittadinanza rispetto al 2020), Germania (+18.800), Spagna (+17.700), Svezia (+9.200) e Austria (+7.200). Al contrario, le diminuzioni maggiori sono state osservate in Italia (con 10.300 concessioni di cittadinanza in meno rispetto al 2020), Portogallo (-7.600), Grecia (-3.200), Finlandia (-1.200) e Cipro (-800). Nelle analisi di queste cifre fornite dall'Ufficio europeo di statistica va però tenuto conto che nel 2021 l'Ue si trovava in piena pandemia, con evidenti ricadute sulle attività amministrative di gestione delle domande di naturalizzazione.

La larga maggioranza (l'85%) di chi ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro dell'Ue nel 2021 era in precedenza cittadino di un Paese extra-Ue o apolide. I cittadini di un altro Paese Ue naturalizzati in uno Stato membro rappresentano invece il 13% del numero totale di cittadinanze acquisite.

I marocchini erano il gruppo più numeroso tra i nuovi cittadini europei (86.200 persone, il 71% dei quali ha acquisito la cittadinanza spagnola o francese), seguiti dai siriani (83.500, il 70% ha acquisito la cittadinanza svedese o olandese), e albanesi (32.300, il 70% dei quali ha acquisito la cittadinanza italiana). Anche i romeni (28.600, il 33% ha acquisito la cittadinanza italiana) fanno parte della top 10 dei destinatari della cittadinanza europea, seguiti da turchi (25.700, il 48% ha acquisito la cittadinanza tedesca), i brasiliani (20.400, il 65% ha acquisito la cittadinanza portoghese o italiana), algerini (19.300, l'80% ha acquisito la cittadinanza francese), ucraini (18.200, il 37% ha acquisito la cittadinanza polacca e italiana), russi (17.300, il 45% ha acquisito la cittadinanza tedesca e francese) e pakistani (16.600, il 62% ha acquisito la cittadinanza spagnola e italiana). Romeni (28.600 persone), polacchi (12.500) e italiani (10.100) sono rimasti i tre gruppi più numerosi di cittadini dell'Ue che hanno acquisito la cittadinanza di un altro Stato membro dell'Ue.

Nel 2021 la Svezia ha segnato il tasso di naturalizzazione più alto dell'Ue. Questo dato corrisponde al rapporto tra il numero di persone che ha acquisito la cittadinanza di un Paese nel corso di un anno e quello di stranieri residenti nello stesso Paese all'inizio dell'anno. Il tasso registrato in Svezia è pari a 10 cittadinanze concesse ogni 100 stranieri residenti. Seguono Paesi Bassi (5,4), Romania (4,6), Portogallo (3,7) e Belgio e Spagna (entrambi 2,7). All'estremo opposto della scala, i tassi di naturalizzazione inferiori a un'acquisizione della cittadinanza ogni 100 cittadini stranieri residenti sono stati registrati in Lituania (0,2), Lettonia (0,3), Estonia (0,5) e Repubblica Ceca, Croazia e Slovacchia (tutti 0,7).