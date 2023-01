Attrice denuncia di essere stata violentata al festival del cinema

Si è concluso con due denunce per violenza sessuale il festival del cinema spagnolo "Premios Feroz". I presunti abusi sarebbero avvenuti nel corso del party finale della rassegna, che si è svolta tra sabato e domenica scorsi a Saragozza. L'intervento della polizia è stato immediato e ha portato all'arresto di un noto produttore cinematografico, in seguito rilasciato in libertà condizionale. Lo riportano i principali media spagnoli.

Il produttore sotto accusa sarebbe Javier Pérez Santana, mentre la denuncia a suo carico sarebbe stata presentata da Jadet, nota attrice e attivista per i diritti Lgbtq. Altre indagini sono in corso per individuare una seconda persona denunciata per violenza sessuale, stavolta da un uomo. L'Associazione spagnola di informatori cinematografici, organizzatrice del festival, che premia film e serie tv, ha condannato in un comunicato "gli abusi sessuali denunciati", aggiungendo che i responsabili della sicurezza dell'evento sono "intervenuti non appena saputo" degli episodi in questione, procedendo a "isolare gli accusati e prestando assistenza alle vittime". "Una volta chiarito l'accaduto, i presunti autori di questo fatto deplorevole saranno banditi dai premi Feroz", aggiunge il comunicato.

Lo scandalo arriva mentre il governo spagnolo ha annunciato la revisione della legge contro gli stupri, la cosiddetta legge del "solo sì è sì". Nata per contrastare in modo ancora più duro le violenze sessuali, la legge, per ammissione dello stesso governo, ha avuto "effetti indesiderati" nella sua applicazione. Secondo il calcolo aggiornato su base quotidiana dal giornalista del canale tv La Sexta Alfonso Pérez Medina, da quando la legge del 'solo sì è sì' è entrata in vigore a settembre 2022, 280 delinquenti condannati per reati sessuali hanno ottenuto sconti di pena o la scarcerazione anticipata.