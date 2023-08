Attore in fuga dopo aver investito una donna. I fan: "Costituisciti"

In Francia è in corso una caccia all'uomo che vede come protagonista un celebre attore della nazione. Marwan Berreni, interprete della serie cult "Plus belle la vie" su France 3, è sospettato di essere stato coinvolto in un incidente stradale in cui una donna è rimasta gravemente ferita, ma e la polizia vorrebbe interrogarlo ma l'uomo è sparito, probabilmente scappato per evitare l'arresto. Come riporta la stampa locale, gli investigatori stanno verificando se l'attore 34enne possa essere stato coinvolto in un incidente avvenuto il 3 agosto all'esterno di un locale notturno di Mâcon, in cui una giovane donna è stata colpita violentemente.

La vittima e il suo cane sono stati investiti da una Mercedes 4x4 intorno alle 23 all'esterno del Club 400, un locale notturno nel nord della prefettura di Saône-et-Loire. La giovane donna ha riportato lesioni multiple dopo essere caduta sotto le ruote del veicolo, che è poi fuggito dalla scena. Gli investigatori sono convinti che la berlina, ritrovata nei pressi della vicina città di Fuissé, appartenga proprio a Berreni, che interpreta l'avvocato Abdel Fedala nella serie "Plus belle la vie" e più recentemente è apparso nel film Tv "Nouveaux Meurtres à Saint-Malo". La polizia non ha trovato l'attore in casa e sospetta che possa essere fuggito. Inizialmente, sulla base di quanto raccontato dalla vittima, una tossicodipendente, le autorità propendevano per una vendetta su uno sfondo di traffico di droga. Le indagini si stanno ora concentrando su un incidente stradale con omissione di soccorso.

E a chiedere all'attore di consegnarsi alla polizia sono i suoi stessi fan, che gli stanno inviando diversi messaggi sui social. "Arrenditi. Non scherzare diamine, assumiti le tue responsabilità", ha scritto un utente sotto al suo ultimo post su Instagram. "Scappare non serve a niente, non farai altro che peggiorare le cose. Sii ragionevole", dice un altro. "E così uno ferisce un cane e non si assume le sue responsabilità? Che il karma si occupi di te", scrive un altro ancora. E i messaggi continuano ad arrivare.

Continua a leggere su Europa.Today.it