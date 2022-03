Attivisti di Greenpeace irrompono nel cantiere di un reattore nucleare

Una dozzina di attivisti di Greenpeace si sono introdotti nella notte tra il 30 e il 31 marzo nel cantiere del reattore nucleare di Flamanville, nel nord della Francia, per denunciare "l'irresponsabilità" dei candidati pro-nucleare alle elezioni presidenziali. Sette di loro, tra cui Jean-François Julliard, direttore generale di Greenpeace Francia, sono stati arrestati.

Questa nuova azione di Greenpeace, storicamente ostile al nucleare, arriva mentre il presidente Emmanuel Macron ha annunciato il 10 febbraio un programma per costruire sei nuovi reattori Epr (Reattore nucleare europeo ad acqua pressurizzata) in Francia entro il 2035, oltre a quello in costruzione in Normandia che sta accumulando ritardi e costi supplementari. Lanciato alla fine del 2007, il progetto è in ritardo di 11 anni e il suo costo è salito a 12,7 miliardi, rispetto ai 3,3 miliardi annunciati nel 2006. La Corte dei conti ha stimato il conto in 19 miliardi nel 2020. Greenpeace Francia ha chiesto all'inizio dell'anno una moratoria sui lavori, "al fine di effettuare una valutazione indipendente della fattibilità dei reattori nucleari Epr".

Intorno alle 5,30 del mattino, i manifestanti, alcuni dei quali in catene, hanno cominciato a bloccare l'accesso dei veicoli alle due entrate principali del sito. Un furgone ha bloccato uno degli accessi al sito, mentre altri attivisti dell’Ong si sono incatenati a dei treppiedi di metallo esponendo dei cartelli che recitavano "Nucleare: Macron irresponsabile" o "+ Epr + fiasco". La loro protesta ha interrotto l'accesso al sito, dove lavorano 2.800 persone, alcune delle quali sono tornate indietro in risposta alle istruzioni del datore di lavoro. Attualmente al centro dei dibattiti della campagna presidenziale, il nucleare è una questione che divide.

"Durante la campagna presidenziale, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Eric Zemmour, Valérie Pécresse e Fabien Roussel hanno scelto di giocare al rialzo promettendo da 6 a 20 nuovi Epr. "I candidati che puntano sulla costruzione di nuovi reattori sono irresponsabili: stanno promuovendo un'energia pericolosa, fallimentare, costosa e fuori tempo massimo di fronte all'emergenza climatica", sottolinea Nicolas Nace, attivista della transizione energetica di Greenpeace Francia.

Edf, la maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia, che sta costruendo questo Epr, non ha ancora reagito all’intrusione.